براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، در ۲۴ ساعت گذشته دمای هوا در ۸ شهر استان، ۴۷ درجه سانتیگراد و بالاتر ثبت شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان، در هفدهمین روز از شهریورماه دمای ۴۷ درجه و بالاتر در ۸ شهر شامل؛ شوش ۴۷.۸، بستان ۴۷.۴، صفی آباد دزفول ۴۷.۱، امیدیه، اهواز، بندر ماهشهر، کشاورزی اهواز و هویزه ۴۷ درجه ثبت شده است.

در این مدت دمای هوا در رامشیر ۴۶.۷، آبادان ۴۶.۶، شادگان و هندیجان ۴۶.۴، آغاجاری و گتوند ۴۶.۲، شوشتر ۴۵.۹، رامهرمز ۴۵.۶، بهبهان ۴۵.۴، حسینیه ۴۴.۸، مسجدسلیمان ۴۴.۳، لالی ۴۳.۲، ایذه ۴۰.۷ و دهدز ۳۵.۳ درجه سانتیگراد به ثبت رسید.

به گفته محمد سبزه زاری، مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ روند کاهش دما با نوسان‌های یکی دو درجه‌ای تا آخر شهریور ادامه دارد و وقوع دما‌های ۴۰ تا ۴۳ درجه سانتیگراد را خواهیم داشت.

امسال در مهر دما‌های ۳۰ تا ۴۰ درجه، آبان ۲۰ تا ۳۰ درجه و در آذر دما‌های پایین‌تر رخ خواهد داد.

میانگین دما‌های پاییز امسال نسبت به درازمدت در مناطق مرکزی و جنوبی خوزستان نرمال و در مناطق شمالی، کمی بالاتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود. براساس پیش‌بینی‌ها، پاییز نسبتا گرمی در خوزستان خواهیم داشت.

حریق در مخزن بخش خصوصی بندرامام خمینی(ره) تحت کنترل است
اهواز و هویزه در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی هوا
بهره برداری از مدرسه پردیس ایران در اهواز
