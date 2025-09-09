معاون دادستان خوزستان از کشف دو هزار و ۸۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز از ابتدای سال جاری در استان خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- علی بیرانوند گفت: با هدف کمک برای رفع ناترازی انرژی، شناسایی و جمع آوری مراکز استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال، موضوع به‌صورت ویژه در کار دستور قضایی دادستانی مرکز استان قرار گرفته است که در همین راستا پس از دریافت گزارشات مردمی و انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی از سوی ضابطین، از ابتدای سال تا پایان مردادماه با صدور ۱۱۹ دستور ورود به اماکن، ۲ هزار و ۸۹ دستگاه ماینر کشف و ضبط شد.

وی با اشاره اینکه با اقدامات انجام شده ۳۰۰ درصد رشد کشف ماینر داشته‌ایم، افزود: ۷۲۱ دستگاه ماینر در شهرستان اهواز با بازرسی‌های توزیع برق اهواز و ۱۳۶۸ دستگاه توسط شرکت توزیع برق خوزستان کشف و ضبط شد.

بیرانوند می‌گوید: استخراج رمز ارز ضرر و زیان قابل توجهی را به تأسیسات شبکه برق وارد می‌کند و موجب ناترازی انرژی می‌شود که بر همین اساس در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال با هدف کمک به دولت به منظور رفع ناترازی انرژی خصوصاً برق، توقیف ماینر‌های غیرمجاز در سطح استان از سوی دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌شود.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: دادستان خوزستان ، دستگاه ماینر غیرمجاز
