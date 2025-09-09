باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه ستاروندی- عمار کاوسی ،معاون میراث فرهنگی قم درباره آخرین وضعیت کاروانسرای دیرگچین قم گفت:طبق فراخوان صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، کاروانسرای تاریخی دیرگچین قم با هدف احیا و بهره بهره برداری به سرمایه گذاران واجد شرایط، واگذار می‌شود.

او افزود:صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی که زیر مجموعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، در طرح واگذاری حق بهره‌برداری مدت معین از بنا‌های تاریخی، کاروانسرای دیر گچین استان قم را با هدف جذب سرمایه‌گذار برای مرمت، احیاء و بهره‌برداری، واگذار می‌کند.

کاوسی گفت:طبق فراخوان صندوق توسعه و احیا، کاربری پیشنهادی برای کاروانسرای تاریخی دیرگچین قم، پذیرایی - اقامتی است و هزینه‌ی پیشنهادی مرمت این بنا ۴۰ میلیارد تومان و مدت زمان مرمت و تجهیز آن ۳۶ ماه است.

کاروانسرای تاریخی دیرگچین که در دوره‌ ساسانی بر سر راه تاریخی ری به قم ساخته شد، به دلیل وسعت و ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد به عنوان مادر کاروانسرا‌های ایران یاد می‌شود.

شایان ذکر است که این کاروانسرا، یکم مهر سال ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۱۰۴۰۸ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و ۲۶ شهریور ماه سال ۱۴۰۲ در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث‌جهانی یونسکو که در ریاض (پایتخت عربستان سعودی) ترتیب یافته بود، پرونده «کاروانسرای ایرانی» به عنوان بیست وهفتمین اثر تاریخی و طبیعی ایران ثبت جهانی شد. در این پرونده، ۵۴ کاروانسرای ایران از جمله کاروانسرای «دیر گچین» استان قم ثبت شدند.