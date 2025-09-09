باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - حجت الاسلام والمسلمین مهدی نیا دبیر امر به معروف و نهی از منکر استان یزد در جمع اصحاب رسانه گفت: باید توجه داشت امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه اصلی و اولیه انبیا الهی، اهل بیت علیهم السلام و عالمان دین، است و ترویج آن در جامعه ضروری است و مسوولیت اجتماعی و همگانی را می‌طلبد.

وی با اشاره به نقش تربیتی امر به معروف و نهی از منکر افزود: این امر، انسان را از نظر فردی، معنوی، اخلاقی، رفتارهای اجتماعی و… به سعادت می‌رساند و سبب دوام و بقای جامعه خواهد می شود.

دبیر امر به معروف و نهی از منکر استان یزد ادامه داد: سید الشهدا از زمان حرکت خود تا کربلا و تا زمانی که شهید شدند هدف از قیام خود را به صورت شفاف، صریح و دقیق، امر به معروف و نهی از منکر اعلام کردند.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی نیا با اینکه امر به معرف و نهی از منکر سبب امنیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه می شود، اظهار داشت: فریضه امر به معرف و نهی از منکر باید از درون خانواد شروع شود و خانواده ها این امر مهم بنیادی را سرمشق زندگی خود قرار دهند.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در عصر حاضر، اظهار داشت: رسانه‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های فرهنگی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ترویج و گسترش فریضه امر به معروف و نهی از منکر ایفا کند.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی نیا با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها افزود: رسانه‌ها تنها ابزار اطلاع‌رسانی نیستند، بلکه به ابزاری کلیدی برای تغییر نگرش و رفتار‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند. ما باید بتوانیم از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده کنیم.

وی همچنین از برنامه‌های جامع در حوزه امر به معروف و نهی از منکر شامل آموزش تذکر لسانی در این امر و تولید برنامه‌های رادیویی در استان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها نوید بخش فصلی نوین در فعالیت‌های فرهنگی یزد است.

دبیر امر به معروف و نهی از منکر استان یزد با تاکید بر به کارگیری روش‌های به دور از خشم و درگیری در اجرای امر به معروف و نهی از منکر، افزود: زبان نرم بی‌شک اثرگذار است و مفاسد را برطرف می‌کند.

وی گفت: فعالیت این ستاد تنها به تذکر عفاف و حجاب محدود نمی‌شود بلکه پیگیر مطالبات مردم در تمام منکرات جامعه است.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی با اشاره به برنامه های فرهنگی در سطح شهر گفت: مسابقه سراسری کتابخوانی با نهاد کتابخانه های استان با استقبال خوب مردم یزد برگزار شد ، این مسابقات ۴۴ برگزیده داشت که از این تعداد ۸ نفر یزدی برگزیده این مسابقات شدند.

برگزاری نمایشگاه با محتوا‌های مناسب شامل پنج غرفه؛ غرفه کودک و در قالب نمایش و احادیث و غرفه نوجوان با موضوعات مهدویت و احترام به پدر و مادر و نقش مهم نوجوان در جامعه، غرفه برای بزرگسالان و والدین، برنامه رادیو معروف از دیگر برنامه‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یزد بود.