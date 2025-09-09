معاون پژوهشی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: برنامه‌ریزی برای آزادسازی بیش از ۱۷ هزار زندانی جرائم غیرعمد مالی در سراسر کشور انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست خبری تبیین طرح عهد همدلی ایرانیان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی صبح امروز سه شنبه ۱۸ شهریور برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام عرب انصاری، نماینده ولی فقیه با تبریک هفته وحدت گفت: براساس  رهنمود مقام معظم رهبری انتخاب کردیم و بر اساس آن شیوه نامه‌ای تدوین کردیم و ضمن انعقاد تفاهمنامه‌ای با ستاد دیه کار آغاز شد و با حضور نمایندگان مختلف ستادهای استانی نیز شروع به کار کردند‌. 

نماینده ولی فقیه در شورای تبلیغات اسلامی با بیان اینکه بیش از ۱۸ هزار زندانی مالی در زندان‌های کشور هستند، افزود: اولویت ما ۵ هزار ۳۰۰ زندانی جرایم غیرعمد است. 

حجت الاسلام عرب انصاری در  ادامه با تاکید بر همکاری‌های بین دستگاهی افزود: تمام مدیران کل دادگستری همکاری بسیار مثبت و مشفقانه داشتند و ستاد دیه نیز همکاری بسیار خوبی با ما داشت و زندانیان هر استان بحث آزادی آنها به ستاد همان استان‌ها سپرده شد. 

نماینده ولی فقیه در شورای تبلیغات اسلامی ادامه داد: ابتدا باید اعسار زندانی محرز شود و بسته به نیاز زندانی برخی از آن‌ها آورده اولیه‌ای دارند و در کنار آن برخی زندانیان تمایل به گرفتن تسهیلات بانکی دارند که بانک‌ها نیز کمک شایان ذکری داشتند. 

عرب انصاری گفت: چنانچه بدهی زندانیان زیر ۲۵۰ میلیون باشد زیر یک هفته تدارکات آزادی آنها انجام خواهد شد. شعار ما «به عشق رسول‌الله می‌بخشیم» است.

در ادامه این نشست علیرضا معاف، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی این شورا، از امضای تفاهم‌نامه‌ای برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد مالی با همکاری نهادهای قضایی و اجرایی کشور خبر داد.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی این شورا افزود: بر اساس تفاهم‌نامه ستاد دیه و این شورا، برنامه‌ریزی برای آزادسازی بیش از ۱۷ هزار زندانی جرایم غیرعمد مالی در سراسر کشور انجام خواهد شد و این طرح محدود به مناسبت‌های خاص نبوده و به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

معاون پژوهشی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همچنین تصریح کرد: اجرای این طرح با همکاری قوه قضائیه، ستاد دیه کشور، کمیته امداد و وزارت کشور انجام می‌گیرد و شیوه‌نامه اجرایی آن به تمام استان‌ها ابلاغ شده است.

برچسب ها: آزاد سازی زندانیان ، زندانیان مالی
