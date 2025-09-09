باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
خواندن بخشی از گلستان سعدی که شعرش را به حضرت محمد (ص) نسبت داده است + فیلم

استاد زبان و ادبیات فارسی بخشی از شعر گلستان سعدی خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل آذر، استاد زبان و ادبیات فارسی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ بخشی از گلستان سعدی را که شعرش را به حضرت محمد (ص) نسبت داده خواند.

 

 

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۰ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
استاد واقعا آذری هستند یا اسم فامیلش اذرهست
۰
۰
پاسخ دادن