باشگاه خبرنگاران جوان - احمد تاجالدینوف در میان تمام کشتیگیران فعال بهترین عملکرد را دارد و ۳۴ برد متوالی و صفر باخت در کارنامهاش دیده میشود. او بخت نخست قهرمانی در جهانی زاگرب است.
او از سال ۲۰۲۳ تا به امروز، ۹ تورنمنت را با قهرمانی پشت سر گذاشته است و به طور میانگین در هر تورنمنت ۴ برد داشته است.
مسابقاتی که تاجالدینوف در تمام آنها قهرمان شده است:
- مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۳
- مسابقات ردهبندی ۲۰۲۳
- مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳
- بازیهای آسیایی ۲۰۲۳
- یاشار دوغو ۲۰۲۴
- مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۴
- بازیهای المپیک ۲۰۲۴
- گرند پری اسپانیا ۲۰۲۵
- مسابقات رنکینگ ۲۰۲۵
تقابل دوباره شاگرد و استاد؟
مبارزه احتمالی بین احمد تاج الدینوف و عبدالرشید سعدالله یف بدون شک در صورت وقوع، مهمترین مبارزه قهرمانی جهان خواهد بود. البته به دلیل مشکلات ویزا، سوالاتی در مورد اجازه ورود یا عدم اجازه ورود سعدالله اف به زاگرب وجود دارد (در زمان نگارش این خبر، سعدالله اف هنوز ویزای ورود به کرواسی را دریافت نکرده است).
بدون پرداختن به جزئیات زیاد، سعدالله اف تلاش کرد تا با اخذ ویزای سفر به یک کشور نزدیک، در مسابقات قهرمانی اروپا ۲۰۲۴ در رومانی کشتی بگیرد. هنوز تصمیم نهایی در مورد مشکلات ویزای سعدالله یف گرفته نشده است.
چه سعداللهیف در این مسابقات باشد و چه نباشد، احمد تاج الدینوف در وزن ۹۷ کیلوگرم حریف سرسختی است. تنها در عرض دو سال، تاجالدینوف خود را به عنوان بهترین کشتیگیر جهان تثبیت کرده است.
تاجالدینوف هنوز تنها ۲۲ سال سن دارد و در حال بهتر شدن است. امسال با یک مدال طلای دیگر میتواند به سرعت به یکی از بزرگان تمام دوران در وزن ۹۷ کیلوگرم تبدیل شود.