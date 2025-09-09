باشگاه خبرنگاران جوان- محمد دانشور معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای قم در نشست بانوان مشاور دستگاه‌های اجرایی استان که به همت کانون زنان بازرگان قم در اتاق بازرگانی برگزار شد. با بیان گزارشی از آخرین وضعیت منابع آبی استان گفت: عدم بارش مناسب در سال آبی جاری که نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد کاهش یافته باعث ایجاد ناترازی آب در استان شده است. البته روند کاهش بارش‌ها و خشکسالی به طور مستمر از سال ۱۳۹۹ تاکنون ادامه دارد.

دانشور با اشاره به منابع تأمین آب استان افزود: سد پانزده خرداد به عنوان یکی از منابع اصلی تامین کننده آب قم، در حال حاضر ۱۶ میلیون مترمکعب آب دارد که برای استفاده شرب از کیفیت کمتری برخوردار است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای قم عنوان نمود: آب شرب استان از آب انتقالی از سرشاخه‌های دزبه قمرود صورت می‌گیرد که اگر نبود از چند ماه پیش شاهد جیره بندی آب بودیم. مردم شریف استان باید بدانندکه تأمین آب قابل شرب، سالم و پایدار و نگهداری از سامانه انتقال آب از الگودرز به گلپایگان و از آنجا به قم هزینه زیادی برای دولت دارد لذا همه ما نسبت به مدیریت مصرف آب شرعاً مسئول هستیم.

وی بیان کرد: بیشترین مصرف استان در بخش کشاورزی است که بدلیل عدم مدیریت صحیح شاهد افت سطح آب آبخوان‌ها و وقوع پدیده فرونشست در استان هستیم.

دانشور مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی و عدم مدیریت آن در سطح مزرعه را یکی از مشکلات استان بر شمرد و گفت: برداشت غیر مجاز و اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی، شرایط را در استان قم بحرانی‌تر کرده که امیدواریم با همکاری و تعامل بین دستگاه‌های مسئول و همه مردم بتوانیم از این بحران عبور کنیم.

منبع:روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای قم