عفو بین‌الملل مدعی است پاکستان با استفاده از سیستم استراق سمع، میلیون‌ها نفر را تحت نظر دارد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عفو بین‌الملل ادعا کرد که پاکستان با استفاده از یک سیستم استراق سمع تلفنی و یک فایروال اینترنتی ساخته شده توسط چین که شبکه‌های اجتماعی را سانسور می‌کند، در حال جاسوسی از میلیون‌ها شهروند خود است.

این نهاد ناظر بر حقوق بشر در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفت که شبکه نظارتی در حال گسترش پاکستان با استفاده از فناوری‌های چینی و غربی ساخته شده و سرکوب گسترده بر آزادی بیان را قدرت می‌بخشد.

آزادی‌های سیاسی و رسانه‌ای که در پاکستان تقریبا محدود بودند، در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از آنکه ارتش در سال ۲۰۲۲ با نخست‌وزیر وقت، عمران خان، قطع رابطه کرد، سختگیرانه شده‌اند. عمران خان بعدا زندانی و هزاران نفر از فعالان حزب او بازداشت شدند.

عفو بین‌الملل گفت که آژانس‌های جاسوسی پاکستان می‌توانند حداقل ۴ میلیون تلفن همراه را به طور همزمان از طریق سیستم مدیریت رهگیری قانونی (LIMS) خود تحت نظر بگیرند، در حالی که یک فایروال معروف به WMS ۲.۰ که ترافیک اینترنت را بررسی می‌کند، می‌تواند ۲ میلیون واحد فعال را به طور همزمان مسدود کند.

این دو سیستم نظارتی به صورت پشت سر هم عمل می‌کنند: یکی به آژانس‌های اطلاعاتی اجازه می‌دهد تماس‌ها و پیامک‌ها را بررسی کنند در حالی که دیگری وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را در سراسر کشور کُند یا مسدود می‌کند. تعداد تلفن‌های تحت نظر می‌تواند بیشتر باشد، زیرا از همه چهار اپراتور اصلی تلفن همراه خواسته شده است که به LIMS متصل شوند.

این گزارش گفت: «نظارت انبوه یک اثر خنک‌کننده (chilling effect) در جامعه ایجاد می‌کند، به طوری که مردم از اعمال حقوق خود، هم آنلاین و هم آفلاین، منع می‌شوند.» عفو بین‌الملل مدعی است که یافته‌های آن بر اساس پرونده دادگاه عالی اسلام‌آباد در سال ۲۰۲۴ است که توسط بشری بیبی، همسر نخست‌وزیر سابق، عمران خان، پس از آنکه تماس‌های خصوصی او منتشر شد، فایل شده بود.

تأمین‌کنندگان خارجی

عفو بین‌الملل گفت که پاکستان در حال حاضر حدود ۶۵۰٬۰۰۰ لینک وب را مسدود کرده و پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب، فیسبوک و ایکس (X) را محدود کرده است.

این کنترل گری بیشترین تاثیر را در استان بلوچستان، که  بستر شورش است، داشته است، جایی که مناطق برای سال‌ها با قطعی اینترنت مواجه بوده‌اند و گروه‌های حقوق بشر ارتش را به ناپدیدسازی و کشتن فعالان بلوچ و پشتون متهم می‌کنند، اتهاماتی که ارتش آنها را رد می‌کند.

عفو بین‌الملل گفت که قراردادهای صدور مجوز، داده‌های تجاری، فایل‌های فنی لو رفته و اسناد چینی را نیز بررسی کرده که فایروال را به شرکت‌های دولتی در پکن ارتباط می دهد.

این نهاد افزود که فایروال توسط شرکت چینی Geedge Networks supplied می‌شود. این شرکت به درخواست نظر پاسخ نداده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت پاکستان ، عفو بین الملل
خبرهای مرتبط
شمار آوارگان سیل پاکستان به ۱.۸ میلیون نفر رسید
پیش‌بینی باران‌های شدید و جاری شدن سیل‌ در جنوب پاکستان
زمین‌لرزه ۴.۶ ریشتری افغانستان را لرزاند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک کشتی کاروان آزادی در سواحل تونس
کره جنوبی پیش‌نویس قطعنامه لغو دائمی تحریم‌های ایران را نهایی کرد
دیوار سرخ ابوظبی و ریاض: هشداری که خواب تل‌آویو را آشوب می‌کند
حملات گسترده رژیم صهیونیستی به سوریه
پایان همکاری آمریکا با اروپا درباره اطلاعات نادرست درخصوص ایران و روسیه
اکسیوس:ترامپ طراحی برنامه مدیریت غزه پس از جنگ را به دامادش محول کرد
سانسور غزه: گوگل در خدمت پروپاگاندای رژیم صهیونیستی
حماس: تهدید‌های نتانیاهو ما را نمی‌ترساند
سازمان ملل: ۸۰ درصد نوار غزه تحت دستورات اسرائیل برای آوارگی است
کره‌شمالی موتور سوخت جامد موشک‌های قاره‌پیما آزمایش کرد
آخرین اخبار
آلبانیزه خواستار حفاظت فوری از ناوگان کمک‌رسان غزه شد
لنگر یک کشتی عامل قطع کابل‌های اینترنت در دریای سرخ
اتهام زنی عفو بین الملل به پاکستان درباره جاسوسی از مردمش
افزایش قیمت نفت درپی نگرانی در مورد عرضه روسیه
اخراج پناهجویان افغانستانی؛ پاکستان ۵۱ خانواده را مستثنی کرد
کاهش تجارت آنکارا و کابل در نیمه نخست ۲۰۲۵
نمایشگاه خوشنویسی اسلامی در کابل به همت رایزنی فرهنگی ایران
طلای جهانی از مرز ۳۶۵۰ دلار گذشت
کاتس تهدید کرد غزه را با خاک یکسان می کند
سقوط دولت فرانسه؛ ضربه به رهبری اروپایی مکرون و ابتکارات بین‌المللی از اوکراین تا ایران
احتمال دیدار الجولانی با ترامپ در نیویورک
اوکراین زنان آمریکای لاتین را برای جنگ جذب می‌کند
اولین ارزیابی سازمان ملل؛ ویرانی ۵ هزار خانه در افغانستان
فروپاشی دولت فرانسه: شرط‌بندی بر سر انتخاب نخست‌وزیر بعدی پس از برکناری بایرو
سفر قریب‌الوقوع هیات عراقی به مسکو برای توافق هسته‌ای
حمله مجدد اسرائیل به سوریه؛ دمشق خواستار اقدام قاطع جهانی شد
ادعای اردوغان درباره ایستادن کنار غزه با تمام قوا
پایان همکاری آمریکا با اروپا درباره اطلاعات نادرست درخصوص ایران و روسیه
تأکید علما در سومین همایش وحدت اسلامی: اقتدار امت از مسیر وحدت می‌گذرد + فیلم
مادورو: تنشی با آمریکا نداریم، این یک تجاوز است
بحران دفاع هوایی اوکراین؛ کاهش کمک‌های آمریکا در اوج حملات روسیه
ادعای تونس درباره عدم اصابت پهپاد به قایق ناوگان آزادی
کره جنوبی پیش‌نویس قطعنامه لغو دائمی تحریم‌های ایران را نهایی کرد
حمله هوایی اسرائیل به تدمر و لاذقیه سوریه
زمین‌لرزه شدید ۵.۲ ریشتری در جزیره اویا؛ در آتن نیز احساس شد
دیدار مقامات آمریکا و اروپا بر سر تحریم جدید علیه روسیه
هگست: ماموریت در پورتوریکو تمرین نیست، جنگ واقعی است
کره‌شمالی موتور سوخت جامد موشک‌های قاره‌پیما آزمایش کرد
تاکید ۱۲۰۰ هنرمند عرصه سینما بر پایان نسل کشی در غزه؛ زمان مداخله هنرمندان فرارسیده است
اعتصاب غذای تعدادی از کارکنان بخش درمان سوئیس در اعتراض به نسل کشی در غزه