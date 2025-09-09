باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عفو بین‌الملل ادعا کرد که پاکستان با استفاده از یک سیستم استراق سمع تلفنی و یک فایروال اینترنتی ساخته شده توسط چین که شبکه‌های اجتماعی را سانسور می‌کند، در حال جاسوسی از میلیون‌ها شهروند خود است.

این نهاد ناظر بر حقوق بشر در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفت که شبکه نظارتی در حال گسترش پاکستان با استفاده از فناوری‌های چینی و غربی ساخته شده و سرکوب گسترده بر آزادی بیان را قدرت می‌بخشد.

آزادی‌های سیاسی و رسانه‌ای که در پاکستان تقریبا محدود بودند، در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از آنکه ارتش در سال ۲۰۲۲ با نخست‌وزیر وقت، عمران خان، قطع رابطه کرد، سختگیرانه شده‌اند. عمران خان بعدا زندانی و هزاران نفر از فعالان حزب او بازداشت شدند.

عفو بین‌الملل گفت که آژانس‌های جاسوسی پاکستان می‌توانند حداقل ۴ میلیون تلفن همراه را به طور همزمان از طریق سیستم مدیریت رهگیری قانونی (LIMS) خود تحت نظر بگیرند، در حالی که یک فایروال معروف به WMS ۲.۰ که ترافیک اینترنت را بررسی می‌کند، می‌تواند ۲ میلیون واحد فعال را به طور همزمان مسدود کند.

این دو سیستم نظارتی به صورت پشت سر هم عمل می‌کنند: یکی به آژانس‌های اطلاعاتی اجازه می‌دهد تماس‌ها و پیامک‌ها را بررسی کنند در حالی که دیگری وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را در سراسر کشور کُند یا مسدود می‌کند. تعداد تلفن‌های تحت نظر می‌تواند بیشتر باشد، زیرا از همه چهار اپراتور اصلی تلفن همراه خواسته شده است که به LIMS متصل شوند.

این گزارش گفت: «نظارت انبوه یک اثر خنک‌کننده (chilling effect) در جامعه ایجاد می‌کند، به طوری که مردم از اعمال حقوق خود، هم آنلاین و هم آفلاین، منع می‌شوند.» عفو بین‌الملل مدعی است که یافته‌های آن بر اساس پرونده دادگاه عالی اسلام‌آباد در سال ۲۰۲۴ است که توسط بشری بیبی، همسر نخست‌وزیر سابق، عمران خان، پس از آنکه تماس‌های خصوصی او منتشر شد، فایل شده بود.

تأمین‌کنندگان خارجی

عفو بین‌الملل گفت که پاکستان در حال حاضر حدود ۶۵۰٬۰۰۰ لینک وب را مسدود کرده و پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب، فیسبوک و ایکس (X) را محدود کرده است.

این کنترل گری بیشترین تاثیر را در استان بلوچستان، که بستر شورش است، داشته است، جایی که مناطق برای سال‌ها با قطعی اینترنت مواجه بوده‌اند و گروه‌های حقوق بشر ارتش را به ناپدیدسازی و کشتن فعالان بلوچ و پشتون متهم می‌کنند، اتهاماتی که ارتش آنها را رد می‌کند.

عفو بین‌الملل گفت که قراردادهای صدور مجوز، داده‌های تجاری، فایل‌های فنی لو رفته و اسناد چینی را نیز بررسی کرده که فایروال را به شرکت‌های دولتی در پکن ارتباط می دهد.

این نهاد افزود که فایروال توسط شرکت چینی Geedge Networks supplied می‌شود. این شرکت به درخواست نظر پاسخ نداده است.

منبع: رویترز