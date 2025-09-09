معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با هشدار نسبت به شایعاتی مانند افزایش مبلغ یا تغییر زمان واریز سود سهام عدالت، گفت: با انتشار خبر آغاز پرداخت این سود، فعالیت مجرمان سایبری برای فریب شهروندان و سرقت اطلاعات بانکی افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جواد مختاررضایی با بیان اینکه مشمولان دریافت سود سهام عدالت تحت تاثیر فضاسازی کلاهبرداران مجازی و سایبری قرار نگیرند، تأکید کرد: فریب شگرد‌های کلاهبرداران درباره واریز سود سهام عدالت را نخورید.

وی افزود: مشمولان دریافت سود سهام عدالت باید مراقب پیامک‌های جعلی باشند؛ برای دریافت سود سهام عدالت هیچ پیامک، لینک و پیوندی برای افراد ارسال نخواهد شد و آگاه باشند هرگونه پیام، پیامکی که برای آنها ارسال شده و از آنها خواسته شود که بر روی لینک کلیک کرده و اطلاعات خود را تکمیل کنند، از سوی مجرمان سایبری است.

این مقام انتظامی ادامه داد: حتی تماسی با سهامداران عدالت گرفته نمی‌شود و سهامداران هوشیار باشند هرگونه تماس با آنها برای دریافت اطلاعات شخصی و بانکی از سوی مجرمان سایبری برای فریب و خالی کردن حساب‌های بانکی آنان است.

سرهنگ مختاررضایی تاکید کرد: مشمولان دریافت سود سهام عدالت از ارائه اطلاعات شخصی و بانکی به افراد مشکوک خودداری کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا یادآور شد: مشمولان دریافت سود سهام عدالت هرگونه خبر در خصوص زمان و نحوه واریز سود سهام عدالت را می‌بایست تنها از طریق سایت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نشانی www.csdiran.ir و منابع خبری رسمی پیگیری کنند.

سرهنگ مختاررضایی با بیان اینکه میزان سود سهام عدالت و زمان توزیع آن از سوی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت محاسبه و مشخص خواهد شد، گفت: شهروندان به هیچ عنوان فریب تبلیغات دروغین مجرمان سایبری در خصوص کلیک بر روی لینک‌های ارسالی برای واریز زودتر یا سود سهام بیشتر را نخورده و تحت تاثیر فضاسازی کلاهبرداران مجازی و سایبری قرار نگیرند.

بر اساس گزارش سایت پلیس، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در پایان گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ و سایت پلیس فتا به آدرس fata.gov.ir اطلاع دهند.

برچسب ها: کلاهبرداری اینترنتی ، پلیس فتا
خبرهای مرتبط
هشدار پلیس فتا درباره پلتفرم‌های جعلی سرمایه‌گذاری رمزارز
کشف پرونده کلاهبرداری میلیاردی با رسید جعلی در مازندران
هشدار پلیس فتا به شهروندان در خصوص حوزه رمز ارز + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
جاده چالوس دوطرفه شد
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
آخرین اخبار
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
جاده چالوس دوطرفه شد
حسین کاغذلو به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان تهران منصوب شد
کشف طلا و سکه و دستگیری دو سارق حرفه‌ای در مترو تهران
خدمات‌رسانی حمل‌ونقل عمومی به مناسبت جشن هفدهم ربیع‌الاول
برگزاری جشن بزرگ «پیامبر مهربانی» برای چهارمین سال پیاپی در پایتخت
آزادی ۹۲ زندانی در تهران در آستانه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
برنامه‌های سالروز ولادت حضرت محمد(ص) در منطقه ۱۱
شکایت محیط زیست تهران از باغ وحش ارم به دنبال تلف شدن شیر نر
تاکید استاندار تهران بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مسکن در پایتخت
آغاز پویش ملی «مهر علوی»؛ توزیع بیش از ۶۷۵۰ بسته نوشت‌افزار در ۳ استان محروم کشور
تداوم ترافیک فوق سنگین در جاده چالوس/ پلیس راهور از مسافران شمالی خواست مسیر‌های جایگزین را انتخاب کنند
ساخت دو بوستان به ارزش ۱۰ همت در منطقه یک
بازگشت یک میلیارد دلار اموال بازنشستگان با اخذ رای قطعی از محاکم قضایی
آغاز جشنواره زنگ تفریح شهروند در تهران
سرگذشت شیر امیرعلی اکبری/ وقتی به هم‌نوع خود رحم نمی‌کنی
جزئیات عفو معیاری ۱۴۰۴ اعلام شد
نحوه نظارت بر تعیین و دریافت شهریه در مدارس غیردولتی بررسی شد
۹۷ درصد واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ تعیین تکلیف شده‌اند
حدود ۸۰۰ مرکز نیکوکاری در تهران فعال است
زن جوان در آتش قمارخانه سوخت؛ قاتل در انتظار محاکمه
تایید حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد در دیوان عالی