باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» در واکنش به برخی از تلاشها برای ایجاد اختلاف و فاصله بین وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی و در پاسخ به این سوال که آیا این دو نهاد با یکدیگر مسئله دارند گفت: نه اصلا این گونه نیست.
وی که در حاشیه دیدار اعضای دولت با رهبر معظم انقلاب با خبرنگار صداوسیما مصاحبه میکرد، ادامه داد: ما خیلی راحت با هم کار میکنیم همه برای یک نظام کار میکنیم و در مسئولیتها که داریم باید مکمل یکدیگر باشیم.
«علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز که همراه عراقچی در این گفتوگو حضور داشت، این گونه شایعات و اظهار نظرها را رد کرد.
منبع: ایسنا