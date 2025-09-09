سید عباس عراقچی گفت: وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی در مأموریت‌هایی که بر عهده دارند مکمل یکدیگرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» در واکنش به برخی از تلاش‌ها برای ایجاد اختلاف و فاصله بین وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی و در پاسخ به این سوال که آیا این دو نهاد با یکدیگر مسئله دارند گفت: نه اصلا این گونه نیست.

وی که در حاشیه دیدار اعضای دولت با رهبر معظم انقلاب با خبرنگار صداوسیما مصاحبه می‌کرد، ادامه داد: ما خیلی راحت با هم کار می‌کنیم همه برای یک نظام کار می‌کنیم و در مسئولیت‌ها که داریم باید مکمل یکدیگر باشیم.

«علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز که همراه عراقچی در این گفت‌و‌گو حضور داشت، این گونه شایعات و اظهار نظر‌ها را رد کرد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، شورای عالی امنیت ملی
خبرهای مرتبط
دیدار سفیر جدید ایران در نامیبیا با وزیر امور خارجه
ورود وزیر امور خارجه به قاهره
عراقچی: وحدت اسلامی امروز یک واجب شرعی و ضرورت قطعی است
عراقچی: قرآن، دعوت به اتحاد پیرامون اشتراکات ادیان الهی و مودت میان انسان‌هاست
عراقچی:
رفتار اخیر اروپا فاقد هرگونه مبنای حقوقی است/ ایران همچنان برای دیپلماسی آماده است
دیدار رهبر جریان حکمت ملی عراق با وزیر امور خارجه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیام حمله رژیم صهیونیستی به قطر از نگاه لاریجانی
افزایش ۴۵ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی ابلاغ شد
برکناری معاون هنری وزارت ارشاد باید زودتر انجام می‌شد
تجاوز گستاخانه رژیم صهیونیستی به قطر، درستی هشدار‌های ۵۰ سال قبل امام را به رخ جهانیان کشید
عراقچی وارد تونس شد
عارف: راهبرد تأمین امنیت غذایی مردم وظیفه‌ای برای حاکمیت است
مخبر: حمله به قطر عبرتی برای کشور‌های عربی است
اقدام رژیم صهیونیستی جنایت جنگی آشکار و ترور سیاسی است
قالیباف: راه مقابله با رژیم صهیونی اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام است
برگزاری جشن ولادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع) در حسینیه امام خمینی (ره)
آخرین اخبار
قالیباف: راه مقابله با رژیم صهیونی اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام است
برگزاری جشن ولادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع) در حسینیه امام خمینی (ره)
اقدام رژیم صهیونیستی جنایت جنگی آشکار و ترور سیاسی است
مخبر: حمله به قطر عبرتی برای کشور‌های عربی است
عارف: راهبرد تأمین امنیت غذایی مردم وظیفه‌ای برای حاکمیت است
تجاوز گستاخانه رژیم صهیونیستی به قطر، درستی هشدار‌های ۵۰ سال قبل امام را به رخ جهانیان کشید
افزایش ۴۵ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی ابلاغ شد
برکناری معاون هنری وزارت ارشاد باید زودتر انجام می‌شد
پیام حمله رژیم صهیونیستی به قطر از نگاه لاریجانی
عراقچی وارد تونس شد
قدردانی عراقچی از نقش دولت مصر در تسهیلات روند دیپلماسی
تأکید رئیس‌جمهور بر حکمرانی و مدیریت علمی منابع آب و تدوین راهکار‌های ریشه‌ای برای عبور از چالش کم آبی
کشور‌های اسلامی در بیان و عمل جنایات رژیم صهیونیستی را به‌طور جدی محکوم کنند
عراقچی: ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد
دیدار وزیر امور خارجه با رئیس‌جمهور مصر
یادداشت توضیحی ایران درباره گزارش‌های گروسی به شورای حکام آژانس
ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد
سخنگوی وزارت خارجه از نهایی شدن تفاهم ایران و آژانس خبر داد
پزشکیان: رژیم صهیونی هیچ مرزی برای جنایت قائل نیست و هر تلاشی برای دیپلماسی را نابود می‌کند
قالیباف میلاد حضرت رسول را به روسای مجالس اسلامی تبریک گفت
شماره جدید «خط حزب الله» منتشر شد؛ یاری غزّه، مسئولیّت امّت پیامبر (ص)
زمانه ما بیش از هر زمان نیازمند اقتدا به «پیام‌آور اخلاق و عدالت و حقوق انسانی» است
اسلامی: صنعت هسته‌ای ایران بر پایه دانش بومی، پایدار خواهد ماند
بقائی: حمله رژیم صهیونیستی به قطر فوق‌العاده خطرناک و نقض اصول منشور ملل متحد است
دیدار سه‌جانبه میان عراقچی، عبدالعاطی و گروسی در قاهره
قالیباف: اجماع دولت و مجلس فرصتی ارزشمند برای حل مشکلات اقتصادی است
پزشکیان: ان‌شاءالله بتوانیم مشکلات را حل کنیم
اجازه رهبر معظم انقلاب برای پرداخت بخشی از خمس به مردم مظلوم غزه
دیدار وزیر امور خارجه با همتای مصری
تشریح دیدار‌های وزیر امور خارجه در جریان سفر به مصر