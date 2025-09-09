باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر فتحی معاون برنامه ریزی امور اقتصادی وزارت جهاد در برنامه تلویزیونی با اشاره به دلایل تاخیر قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: اعلام به موقع قیمت ها حق کشاورز است تا بتواند بر مبنای سیاست های قیمتی تصمیم بگیرد که چه محصولی بکارد و امسال تمام‌ تلاشمان برآن بود که این تکلیف قانونی تا پایان تیرماه عملیاتی کنیم که برخی مشکلات همچون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه منجر به تاخیر در برگزاری جلسات شد.

به گفته وی، در گذشته قیمت تولیدکننده که لحاظ می کردیم، دولت یارانه کلانی به این بخش می داد که آرد صنف و صنعت و خبازی ها را تامین می کرد، اما امسال با واقعی کردن قیمت صنف و صنعت بر قیمت خرید تضمینی اثر گذار خواهد بود.

فتحی ادامه داد: جلسات کمیسیون ها نهایی کردیم و به جمع بندی با حضور بخش خصوصی و نمایندگان دولتی در این کمیسیون ها رسیدیم‌که قرار بود امروز جلسه شورا باشد که بدلیل عدم‌ هماهنگی به روز شنبه موکول شد و سعی مان برآن است که قیمت اعلام شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی با بیان اینکه گندم به عنوان شاقول برای سایر محصولات مشمول قیمت گذاری عمل می کند، افزود: روز شنبه قیمت خرید تضمینی گندم نهایی و اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: از دولت تشکر می کنم که امسال سال استثنایی بود به طوریکه ۹۵ درصد مطالبات پرداخت شده است و برخلاف رویه سال های قبل که تاخیر ۴ تا ۵ ماهه داشتیم، اما به رغم‌تنگناهای مالی و پیگیری های وزیر پرداخت انجام شد، در قانون بودجه قرار است ردیف بودجه ای دیده شود تا در این خصوص مشکلی نداشته باشیم.

معاون وزیر جهاد گفت:شورای قیمت گذاری صرف سیاستی های قیمتی نیست و در کمیسیون ها یکی از مباحث ها همین بود چطور سیاست های حمایتی اعمال کنیم و چطور با استفاده از سیاست های حمایتی کیفیت گندم را بالا ببریم، از این رو مبالغی به عنوان سیاست های تشویقی پرداخت خواهد شد