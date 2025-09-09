معاون وزیر جهاد گفت: نرخ خرید تضمینی گندم به عنوان شاقول برای سایر محصولات مشمول قیمت گذاری عمل می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر فتحی معاون برنامه ریزی امور اقتصادی وزارت جهاد در برنامه تلویزیونی با اشاره به دلایل تاخیر قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: اعلام به موقع قیمت ها حق کشاورز است تا بتواند بر مبنای سیاست های قیمتی تصمیم بگیرد که چه محصولی بکارد و امسال تمام‌ تلاشمان برآن بود که این تکلیف قانونی تا پایان تیرماه عملیاتی کنیم که برخی مشکلات همچون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه منجر به تاخیر در برگزاری جلسات شد.

به گفته وی، در گذشته قیمت تولیدکننده که لحاظ می کردیم، دولت یارانه کلانی به این بخش می داد که آرد صنف و صنعت و خبازی ها را تامین می کرد، اما امسال با واقعی کردن قیمت صنف و صنعت بر قیمت خرید تضمینی اثر گذار خواهد بود.

فتحی ادامه داد: جلسات کمیسیون ها نهایی کردیم و به جمع بندی با حضور بخش خصوصی و نمایندگان دولتی در این کمیسیون ها رسیدیم‌که قرار بود امروز جلسه شورا باشد که بدلیل عدم‌ هماهنگی به روز شنبه موکول شد و سعی مان برآن است که قیمت اعلام شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی با بیان اینکه گندم به عنوان شاقول برای سایر محصولات مشمول قیمت گذاری عمل می کند، افزود: روز شنبه قیمت خرید تضمینی گندم نهایی و اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: از دولت تشکر می کنم که امسال سال استثنایی بود به طوریکه ۹۵ درصد مطالبات پرداخت شده است و برخلاف رویه سال های قبل که تاخیر ۴ تا ۵ ماهه داشتیم، اما به رغم‌تنگناهای مالی و پیگیری های وزیر پرداخت انجام شد، در قانون بودجه قرار است ردیف بودجه ای دیده شود تا در این خصوص مشکلی نداشته باشیم.

معاون وزیر جهاد گفت:شورای قیمت گذاری صرف سیاستی های قیمتی نیست و در کمیسیون ها یکی از مباحث ها همین بود چطور سیاست های حمایتی اعمال کنیم و چطور با استفاده از سیاست های حمایتی کیفیت گندم را بالا ببریم، از این رو مبالغی به عنوان سیاست های تشویقی پرداخت خواهد شد

برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم
خبرهای مرتبط
قیمت خرید تضمینی گندم شنبه تعیین‌می شود
قیمت خرید تضمینی گندم به زودی اعلام می شود
واگذاری عوامل تولید به صندوق بیمه محصولات کشاورزی دنبال می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آخرین اخبار
احداث ۳هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
۴۵۰۰ صندلی در سال نخست دولت چهاردهم به ظرفیت ناوگان هوایی تجاری کشور اضافه شد
وزیر نیرو: شتاب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید حفظ شود
همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد جهت ارتقای جایگاه کشور در کریدور‌های جهانی
رگبار پراکنده باران در نواحی شمال غرب کشور
مستمری شهریورماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰
ورود یک ناوگان فوکر ۱۰۰ به بخش هوایی کشور
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد
بازار از شوک بازگشت قطعنامه‌ها عبور کرد
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
تأمین مالی ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان صنعت نفت
اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری ضروری شد
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
صادرات تخم مرغ به ۵۰ هزارتن رسید
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته
صدور ۱۱ درصد از مالیات و عوارض خرید از طریق صورت حساب‌های کاغذی+ فیلم