باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر ظاهری مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: جشن ملی عاطفهها هر ساله در آستانه بازگشایی مدارس با هدف ترویج فرهنگ احسان و انفاق و جمع آوری مایحتاج دانش آموزان نیازمند برگزار میشود.
وی افزود: پایگاههای جمع آوری کمیته امداد به صورت نمادین همزمان با سراسر کشور در روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه در سطح معابر، مساجد، پایگاههای بسیج، مراکز نیکوکاری برپا میشود.
به گفته مدیرکل کمیته امداد، میعادگاههای نمازجمعه هم در روز جمعه ۲۱ شهریور میزبان پایگاههای کمیته امداد هستند.
ظاهری افزود: هشت هزار دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند که با اعتبارات دولتی، مساعدتهای خیرین و مراکز نیکوکاری برای کلیه این عزیزان لوازم التحریر به ارزش ۴۰ میلیارد ریال تهیه و توزیع شده است.
وی اظهار داشت: مردم خیر و نیکوکار دیار مینودری میتوانند از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۸۵۱۵ و سامانه سما راسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۸ و سامانه اینترنتی www.emdad ۳۳۸۰۸.ir و کد دستوری *۸۸۷۷*۰۲۸# کمکهای خود را به دست دانش اموزان نیازمند برسانند.
منبع: کمیته امداد