وقتی کم خوابیدن به ابزار سودآوری تبدیل می‌شود + فیلم

تبلیغ کم خوابیدن در رسانه‌های جمعی جهانی، جمعیت بیشتری از جهان را به سمت مصرف نوشیدنی‌های دارای کافئین سوق داده و بحران اعتیاد به آن را ایجاد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - زمان و عادات خواب افراد پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه سازمان‌های نظامی به ویژه پنتاگون آمریکا قرار گرفت تا رویای اَبَر سرباز‌ها را تحقق بخشد. این آزمایش ضد انسانی که  پیامد‌های منفی داشت، به همینجا ختم نشد و تا جایی پیش رفت که سرمایه گذاری ۱۲ میلیون پوندی برای ایجاد ارتش سربازان بیولوژیک با کنترل و کاهش زمان خواب قربانیان انجام شد که بی نتیجه ماند

در عصر حاضر نیز تبلیغات زیادی برای کاهش زمان خواب به افراد می‌شود و کم خوابیدن را دلیل موفقیت افراد ثروتمند می‌دانند. تبلیغاتی که باعث شده به تدریج افراد بیشتری به نوشیدنی‌های کافئین دار، مانند قهوه و یا نوشابه سوق پیدا کنند و ناخودآگاه به آنها اعتیاد پیدا کنند.

