معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت وجود صدای واحد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: باید به دنبال ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تبریک هفته وحدت و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی بخصوص شهدای ۱۷ شهریور اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر اعضای هیئت دولت با ایشان راهبرد‌هایی مطرح فرمودند که این راهبرد‌ها نقشه راه دولت در یکسال پیش رو خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: راهبرد‌های مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بیشتر سمت و سوی اقتصادی و معیشتی داشت. ایشان خیلی شفاف مسیر یکسال آینده دولت را ترسیم فرمودند و ما باید با کمک سایر قوا در جهت تحقق این راهبرد‌ها حرکت کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: فضای صمیمانه و همدلی میان قوا وجود دارد و ما نتایج اجماع داخلی را مشاهده می‌کنیم به گونه‌ای که برخی از دستاورد‌های دفاع ۱۲ روزه مرهون وجود همین انسجام و وحدت داخلی بود.

وی تاکید کرد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید مبنای حرکت در سال پیش رو قرار گیرد تا شرایط کشور در همه بخش‌ها به ویژه در بخش اقتصادی و معیشتی بهبود یابد.

عارف با بیان اینکه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ برای مبارزه با فقر، فساد و تبعیض تشکیل شد، افزود: با هماهنگی که بین قوای کشور وجود داشت در این زمینه به دستاورد‌هایی رسیدیم البته امیدوارم با تفاهم کاملی که میان قوا وجود دارد، این ستاد در کنار سایر نهاد‌های متولی مبارزه با فقر، فساد و تبعیض دستاورد‌های ارزشمندی بدست آورد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اینکه راهبرد اصلی نظام، ریشه کن کردن مفاسد اقتصادی است گفت: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نقش هماهنگی میان قوا برای مبارزه با فساد دارد سایر قوا و نهاد‌ها در این زمینه تکالیف خود را دارند ولی اگر هماهنگی وجود داشته باشد و این حرکت در یک مسیر مشخص قرار گیرد، دستاورد‌های بهتری حاصل می‌شود.

عارف تأکید کرد: به جای رسیدگی به مسائل جزئی باید به سوی ریشه کن کردن فساد اقتصادی حرکت کنیم. جامعه نسبت به مسئله فساد حساس است گاهی یک مسئله جزئی یا اختلاف‌نظر در یک پرونده موجب آزار مردم می‌شود و گاهی بیان یک حرف بی‌ربط به پای کل نظام گذاشته می‌شود از سویی رسانه‌های رژیم صهیونیستی دنبال سوءاستفاده از شرایط کشور و فتنه هستند بنابراین اختلاف‌نظر‌هایی که در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ایجاد می‌شود که طبیعی هم هست باید در فضای صمیمانه و برادرانه حل شود تا در این مسیر صدای واحدی داشته باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت: برخی پرونده‌ها آثار ملی، سیاسی و اجتماعی دارند و شاید یک قوه یا نهاد به تنهایی نتواند به آن رسیدگی کند؛ بنابراین این پرونده‌ها که به هماهنگی سایر قوا نیاز دارد می‌تواند در این ستاد پیگیری می‌شود.

در این جلسه پیش‌نویس آیین‌نامه داخلی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی اعضاء مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ریاست محمدرضا عارف برگزار شد علی نیکزاد نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی، احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات، سعید نورایی دبیر این ستاد و نمایندگان دیگری از قوه مجریه و مقننه و قضائیه حضور داشتند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

معاون اول رئیس جمهور ، مفاسد اقتصادی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
بازنشستگان مخابرات ایران از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون در شهرهای مختلف تجمع می کنند و همچنان نیز ادامه دارد ولی اما متأسفانه دولتمردان، مسئولان، نمایندگان مجلس و... از سال ۱۴۰۱ تاکنون هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات بازنشستگان مخابرات ایران در سراسر کشور نکردند چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فرزندان بازنشستگان تامین اجتماعی از دریافت وام ازدواج محروم هستند چرا؟
۱۳:۳۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
مرحله دوم وام ازدواج فرزندان بازنشستگان برای حدود ۱۶هزار نفر واریز شد
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت مرحله دوم وام ازدواج فرزندان بازنشستگان این صندوق خبر داد.

فرزندان بازنشستگان تامین اجتماعی از دریافت وام ازدواج محروم هستند چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نصرالله پژمانفر، رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس
جناب آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
جناب آقای حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه
جناب آقای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان
جناب آقای ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
جناب آقای دکتر محمودزاده، رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس جعفر پورمدیرعامل شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس ملک جعفریان، مدیر مخابرات منطقه تهران
سلام علیکم
امروز 18 شهريور 1404 - 11:50 است که چرا کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از اول سال 1404 تاکنون واریز نشده است؟

با گذشت‌ 3 سال، 5 ماه و 18 روز متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
که هیچ کس از فروردین ماه سال 1401 تاکنون پیگیری و رسیدگی نمیکند؟؟؟
و متآسفانه هیچ کس هم در مخابرات منطقه تهران، دولت، مجلس و… پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
