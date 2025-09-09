رهبر معظم انقلاب حکم مسئولیت دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را تمدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی با ادامه ماموریت حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری به عنوان دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی موافقت کردند. 

در پی نامه مولوی اسحاق مدنی، رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به رهبر انقلاب اسلامی و ارائه گزارشی از جلسه شورایعالی این مجمع و موافقت اکثریت اعضای این شورا با ادامه فعالیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین شهریاری برای یک دوره دیگر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ادامه فعالیت ایشان به عنوان دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی موافقت کردند.

