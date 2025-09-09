باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر رسولی معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی استان‌های دانشگاه پیام نور در آیین تکریم و معارفه رییس دانشگاه پیام نور شهرکرد گفت: در دولت جدید به دانشگاه «سرمایه اجتماعی» لقب داده شد و در جای جای کشور ماموریت آموزش را عهده دار است.

وی افزود: با این رویکرد، ثبات و تعالی دانشگاه‌ها رقم خورد.

رسولی بر تغییر و تحول و بازنگری و به‌روز‌رسانی رشته‌های تحصیلی دانشگاه باتوجه به نیاز‌های روز جامعه تاکید کرد.

وی از افزایش حداقلی شهریه های دانشجویان در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: توسعه کیفی آموزش و ورود و افزایش مشارکت با پارک علم و فناوری و پژوهشکده ها در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی؛ هم اکنون ۴٠٠ هزار دانشجو در دانشگاه های پیام نور کشور مشغول به تحصیل هستند که نسبت به سال قبل افزایشی بوده است.

گفتنی است: در این مراسم ضمن اعطای حکم سرپرستی به آقای دکتر محمد عظیمی گندمانی، با اهدای لوح سپاس از زحمات دکتر محمود خسروی قدردانی بعمل آمد.