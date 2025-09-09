توخل: ما در حال بهترشدن هستیم

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال انگلیس در ادامه دیدار‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ امشب (سه‌شنبه ۱۸ شهریور) باید به دیدار صربستان برود.

توماس توخل، سرمربی آلمانی که تیمش همه دیدار‌های برگزارشده‌اش در انتخابی جام جهانی را با پیروزی پشت سر گذاشته است، پیش از این مسابقه گفت: ما در حال بهترشدن هستیم. امیدواریم بتوانیم ریتم بالای بازیمان را نشان دهیم. بازیکنانم می‌خواهند توپ را در اختیار داشته باشند، به آن عادت دارند و می‌خواهند بر بازی‌ها مسلط باشند. این می‌تواند دوباره به دفاع فشرده حریف منجر شود. هر بازی متفاوت است. هر حریف از نظر ساختار بازی و فاصله بین خطوط متفاوت است ولی ما باید تلاش کنیم و از فضایی که می‌توانیم بیایم استفاده کنیم. ما شاهد پیشرفت هستیم. من از کار بازیکنان در تمرین و نگرش آنها راضی‌ام. ما در حال بهترشدن‌ایم. من از این مطمئنم.

کین: آماده مقابله با نژادپرستی هستیم

هری کیم، مهاجم تیم ملی انگلیس، گفت که تیمش برای مقابله با نژادپرستی در صربستان آماده است. او در صحبت‌هایی قبل از این دیدار گفت: آماده‌ایم تا هر کاری را که پروتکل‌های یوفا به ما اجازه می‌دهند انجام دهیم. فکر می‌کنم ما آن وضعیت را در بلغارستان به‌خوبی مدیریت کردیم و اینجا هم همینطور خواهد بود. صحبت‌کردن در این باره در حال حاضر دشوار است، چون نمی‌دانیم که آیا این اتفاق خواهد افتاد یا نه. در نهایت، همانطور که گفتم، اگر اتفاقی رخ دهد، آماده خواهیم بود.