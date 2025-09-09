توخل: ما در حال بهترشدن هستیم

تیم ملی فوتبال انگلیس در حالی امشب (سه‌شنبه‌شب) به دیدار صربستان می‌رود که توماس توخل از پیشرفت تیمش رضایت دارد. هری کین هم اعلام کرده است او و هم‌تیمی‌هایش برای مقابله با رفتار‌های نژادپرستانه احتمالی در این بازی کاملا آماده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال انگلیس در ادامه دیدار‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ امشب (سه‌شنبه ۱۸ شهریور) باید به دیدار صربستان برود.

توماس توخل، سرمربی آلمانی که تیمش همه دیدار‌های برگزارشده‌اش در انتخابی جام جهانی را با پیروزی پشت سر گذاشته است، پیش از این مسابقه گفت: ما در حال بهترشدن هستیم. امیدواریم بتوانیم ریتم بالای بازیمان را نشان دهیم. بازیکنانم می‌خواهند توپ را در اختیار داشته باشند، به آن عادت دارند و می‌خواهند بر بازی‌ها مسلط باشند. این می‌تواند دوباره به دفاع فشرده حریف منجر شود. هر بازی متفاوت است. هر حریف از نظر ساختار بازی و فاصله بین خطوط متفاوت است ولی ما باید تلاش کنیم و از فضایی که می‌توانیم بیایم استفاده کنیم. ما شاهد پیشرفت هستیم. من از کار بازیکنان در تمرین و نگرش آنها راضی‌ام. ما در حال بهترشدن‌ایم. من از این مطمئنم.

کین: آماده مقابله با نژادپرستی هستیم

هری کیم، مهاجم تیم ملی انگلیس، گفت که تیمش برای مقابله با نژادپرستی در صربستان آماده است. او در صحبت‌هایی قبل از این دیدار گفت: آماده‌ایم تا هر کاری را که پروتکل‌های یوفا به ما اجازه می‌دهند انجام دهیم. فکر می‌کنم ما آن وضعیت را در بلغارستان به‌خوبی مدیریت کردیم و اینجا هم همینطور خواهد بود. صحبت‌کردن در این باره در حال حاضر دشوار است، چون نمی‌دانیم که آیا این اتفاق خواهد افتاد یا نه. در نهایت، همانطور که گفتم، اگر اتفاقی رخ دهد، آماده خواهیم بود.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال انگلیس ، تیم ملی صربستان ، جام جهانی
خبرهای مرتبط
قلعه نویی ضعیف، داور ضعیف تر؛
«زنگ تفریح» عنوان ایران در پایان جام جهانی ۲۰۲۶
صعود اروگوئه، پاراگوئه و کلمبیا به جام جهانی ۲۰۲۶
تصمیم مهم جهانبخش؛ سرنوشت کاپیتان تیم ملی چه خواهد شد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش‌بینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
دستاورد تیم ملی در مسابقات کافا خیلی کم بود/ تغییر سرمربی ریسک بزرگی است
«زنگ تفریح» عنوان ایران در پایان جام جهانی ۲۰۲۶
بوکس قهرمانی جهان؛ ملک‌خطابی و اسماعیلی از دور مسابقات کنار رفتند
اخراج آریا یوسفی درست بود/ پنالتی ایران برابر ازبکستان گرفته نشد
ماموریت سه‌گانه والیبال فرانسه؛ شکار طلای جهان پس از دو طلای المپیک
مدافع خارجی استقلال بازی با الوصل را از دست داد
پیروزی ایتالیا، کرواسی، دانمارک و سوئیس در مقدماتی جام جهانی در اروپا
حمایت هواداران ایتالیا از فلسطین در تقابل با رژیم صهیونیستی
سرمربی پرتغالی از ناتینگهام فارست اخراج شد
آخرین اخبار
دی‌ماریا: پشیمان نیستم
توخل: ما در حال بهترشدن هستیم
قاتل سریالی در جهانی کشتی!
صعود نابغه در رنکینگ جهانی تنیس روی میز
جدول گرند سوئیس ماند
آمار ضعیف تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان در کافا
بازدید هیئت نظارت بر تیم‌های ملی از اردوی تیم‌های ملی شنا
نام جهانبخش با کوجائلی‌اسپور مطرح شد؛ انتقال در هاله‌ای از ابهام
مدافع خارجی استقلال بازی با الوصل را از دست داد
«زنگ تفریح» عنوان ایران در پایان جام جهانی ۲۰۲۶
سرمربی پرتغالی از ناتینگهام فارست اخراج شد
حمایت هواداران ایتالیا از فلسطین در تقابل با رژیم صهیونیستی
پیروزی ایتالیا، کرواسی، دانمارک و سوئیس در مقدماتی جام جهانی در اروپا
پیش‌بینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
ماموریت سه‌گانه والیبال فرانسه؛ شکار طلای جهان پس از دو طلای المپیک
اخراج آریا یوسفی درست بود/ پنالتی ایران برابر ازبکستان گرفته نشد
دستاورد تیم ملی در مسابقات کافا خیلی کم بود/ تغییر سرمربی ریسک بزرگی است
بوکس قهرمانی جهان؛ ملک‌خطابی و اسماعیلی از دور مسابقات کنار رفتند
تاج: داوری کافا بد بود
قلعه‌نویی به اینفانتینو: فیفا به فوتبال آسیا نگاه ویژه‌ای داشته باشد
اینفانتینو: حضور ایران در جام‌جهانی آمریکا را تضمین می‌کنم
نیازمند بهترین دروازه‌بان کافا شد
روایت زندگی زنان توانمند، موجب افزایش خودباوری و تاب‌آوری در جامعه می‌شود
با وجود یاسین بونو؛ الهلال سنگربان فرانسوی جذب کرد
بی رقیب مثل پرهام مقصودلو؛ مرد شماره یک شطرنج ایران مقتدرانه صدرنشین جدول گرند سوئیس ماند
فروش باشگاه پرسپولیس تکذیب شد
از عدم توافق تا خروج پرونده آلوز از کمیته انضباطی!
هاشمی:۵۰ میلیارد برای VAR و ۲۰ میلیارد برای تیم امید پرداخت کرده‌ایم
ایران ۰ - ۱ ازبکستان/ ازبک‌ها قهرمان کافا شدند
بیانیه کمیته المپیک در حمایت از بیانات اخیر مقام معظم رهبری