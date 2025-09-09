رئیس هیات عالی جذب اعلام کرد: مهلت بررسی تبدیل وضعیت اساتید در هیات مرکزی جذب به شرط ارسال کامل پرونده از سوی دانشگاه، ۲۰ روز تعیین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدعلی کی‌نژاد با اشاره به فراخون جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم گفت: همچنان منتظریم فراخوان جذب هیات علمی وزارت علوم اعلام شود و پیش بینی ما این است که تا آبان فراخوان جدید اعلام می‌شود.

وی افزود: اکنون اصرار داریم دانشگاه‌ها پرونده‌های سنوات گذشته خود را تعیین تکلیف کرده و به مرکز جذب ارسال کنند.

رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح داد: بعضی از دانشگاه‌ها در این خصوص سلیقه‌ای عمل کرده و یا شرایط دانشگاه خود را با نظر هیات اجرایی تغییر می‌دادند که قابل قبول نبود برای همین عنوان شد اختیار تبدیل وضعیت با دانشگاه است، اما برای تأیید نهایی باید به هیات مرکز جذب ارسال شود.

کی‌نژاد افزود: هدف از ارسال پرونده تبدیل وضعیت به هیات مرکزی جذب وزارت علوم این است که هیات مرکزی بررسی کند آیا روند امتیازات علمی، پژوهشی و کیفیت تدریس درست بوده یا خیر و تا ۲۰ روز هیات مرکزی جذب فرصت دارد نتیجه را اعلام کند.

وی ادامه داد: اگر دانشگاه پرونده را بررسی کرده و به طور کامل به هیات مرکزی جذب ارسال کند هیات مرکزی جذب تا ۲۰ روز فرصت دارد پرونده را بررسی کرده و جواب مثبت و منفی خود را ارسال می‌کند.

