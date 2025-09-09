بازیکن ۳۷ساله آرژانتینی اعتراف کرد که از ترک‌کردن آلبی‌سلسته پشیمان نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - آنخل دی‌ماریا، ستاره سابق تیم ملی آرژانتین، سال ۲۰۲۴ از فوتبال ملی خداحافظی کرد. بازی خداحافظی این بازیکن مقابل کلمبیا در فینال کوپاآمه‌ریکا بود که با پیروزی یک بر صفر آرژانتینی‌ها به پایان رسید.

دی‌ماریا به سایت TyC Sports گفت: دلم برای تیم ملی تنگ نشده است. احساس کردم زمان جدایی فرارسیده است و بسیاری با من موافقند. ما نسل جدیدی داریم. این بازیکنان آماده‌اند تا تیم ملی را پس از ما به دست بگیرند. نیکو پائز، گارناچو، آلمادا شایسته بازی در تیم ملی‌اند. به همین خاطر از همه چیز راضی‌ام.

او تابستان گذشته فوتبال باشگاهی اروپا را ترک کرد و به تیم محبوبش، روساریو سنترال، بازگشت.

این وینگر ۳۷ساله ۱۴۵ بازی ملی در کارنامه دارد و ۳۱ گل ملی را هم به ثمر رساند. او نقش مهمی در قهرمانی آرژانتین در کوپاآمه‌ریکا ۲۰۲۱ و جام جهانی ۲۰۲۲ داشت. دی‌ماریا در هر دو فینال مقابل برزیل و فرانسه گلزنی کرده بود.

برچسب ها: نقل و انتقالات ، تیم ملی فوتبال آرژانتین
