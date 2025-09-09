لزوم حمایت راهبردی از صنعت هوایی کشور

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دهمرده در این جلسه با اشاره به نقش کلیدی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصویب و هدایت سند ملی هوافضا، اظهار داشت: هدف اصلی این نشست، دستیابی به ارزیابی واقعبینانه و مبتنی بر شاخصهای علم و فناوری از وضعیت فعلی صنعت هوافضای کشور، بهویژه در بخش هوایی و هوانوردی است. این ارزیابی باید بتواند تصویری دقیق از ظرفیتها، چالشها و فرصتهای پیشروی این صنعت راهبردی ارائه دهد.
وی افزود: با همفکری و مشارکت ذینفعان و کارشناسان، تلاش خواهیم کرد گزارشی جامع برای ارائه به مراجع ذیصلاح تهیه شود تا در تصمیمگیریهای کلان این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه این نشست، گزارشی از تحولات بینالمللی در صنعت هوافضا ارائه شد. این گزارش به بررسی پیشرفتهای اخیر در حوزههایی مانند توسعه هواپیماهای کممصرف نسل جدید، کاربرد هوش مصنوعی در سامانههای ناوبری، تولید سوختهای پایدار (SAF) و استفاده از مواد کامپوزیتی پیشرفته در طراحی سازههای نوین پرداخت.
همچنین رشد کشورهای منطقه بهویژه در زمینه جابجایی هوایی مسافر و بار نیز مورد اشاره و تحلیل قرار گرفت.
یکی از محورهای اصلی جلسه، لزوم حمایت راهبردی و ورود مستقیم مقامات ارشد اجرایی کشور به پروژههای کلان ملی در حوزه ساخت هواپیما و بالگرد بود. در این زمینه، اعضا با اشاره به تجارب موفق جهانی، به نقش تعیینکننده رؤسای جمهور کشورهای پیشرو در حمایت از صنعت هوانوردی پرداختند؛ کشورهایی که با دخالت مؤثر در تسهیل قراردادهای بزرگ، زمینه جهش در صنایع داخلی خود را فراهم کردهاند.
به گفته حاضران، پیچیدگیهای فنی، نیاز به سرمایهگذاریهای کلان، و ضرورت هماهنگیهای گسترده میان نهادهای مختلف، از جمله دلایلی است که بدون حمایت و اراده قاطع در بالاترین سطوح مدیریتی، تحقق اهداف این صنعت را با چالش جدی مواجه میسازد.
در پایان مقرر شد سازمانها و نهادهای مرتبط، گزارشهای تکمیلی خود را در خصوص شاخصها، وضعیت فعلی، ظرفیتها و نیازهای صنعت هوافضا ارائه کنند تا پس از تجمیع و تحلیل، در جلسات آتی برای تدوین گزارش نهایی ارزیابی سند ملی هوافضا مورد بررسی قرار گیرد.