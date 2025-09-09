ثبت ۲۹ وقف جدید به ارزش ۱۱۰۰ میلیارد تومان در فارس

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسوی در نشست خبری امروز به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت و ایام ولادت با سعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، ضمن تبریک این ایام خجسته، از آغاز هفته وقف (۱۸ تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۴) خبر داد و از زحمات خبرنگاران، عکاسان و اصحاب رسانه قدردانی کرد و یاد و خاطره واقفین خیراندیش را گرامی داشت.

او با اشاره به جایگاه ویژه شیراز و مردم نیکوکار آن در طول تاریخ، اظهار داشت: شیراز همواره خال رخ هفت کشور بوده و مردم آن، به قول سعدی علیه‌الرحمه، صاحب کمال و سخاوت بوده‌اند و هستند. اهل خیر بودن شیرازی‌ها قدمتی دیرینه دارد و در کتب تاریخی متعدد به عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی آنان یاد شده است.

موسوی با ابراز تاسف از عدم وجود پژوهش کافی در حوزه وقف در شیراز و فارس با وجود موقوفات فراوان، از اقدام بی‌سابقه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس برای برگزاری همایش بین‌المللی وقف در مکتب شیراز خبر داد. این همایش با همکاری نهادهای علمی و پژوهشی برگزار خواهد شد و به زودی پوستر فراخوان مقالات آن رونمایی می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارسگی اوقاف فارس به ارائه گزارشی از فعالیت‌های این اداره کل در بخش‌های مختلف پرداخت که بخشی از آن از محل نیات واقفین و بخش دیگر از طریق بهره‌وری و کارهای اقتصادی، ثبتی و حقوقی تامین شده است.

موسوی تاکید کرد که اجرای امینانه نیات واقفین خیراندیش از جمله وظایف اصلی اوقاف است که تحت نظارت سازمان‌های بازرسی و حسابرسی انجام می‌شود.

او گفت: بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه از ابتدای سال جاری از محل موقوفات برای نیات درمانی، آموزشی، عزاداری، کمک به ایتام و فقرا، فعالیت‌های قرآنی، تعمیر و بازسازی مساجد و کمک به افراد نیازمند و در راه مانده هزینه شده است. همچنین ۶ میلیارد تومان به هیئات مذهبی اختصاص یافته است: به طور خاص، در ماه‌های محرم و صفر، حدود ۶ میلیارد تومان به ۱۴۳ هیئت مذهبی کمک اختصاص یافته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس ادامه داد: ۲۹ وقف جدید به ارزش ۱۱۰۰ میلیارد تومان طی یک سال گذشته با نیات درمانی، آموزشی، خیرات و مبرات، تامین هزینه‌های قرآنی، برگزاری مراسم عزاداری ائمه اطهار (ع)، احداث مسجد و خانه عالم و کمک به ایتام و نیازمندان به ثبت رسیده است.

موسوی بر اهمیت حفظ و صیانت از موقوفات و مسئولیت سنگین این معاونت در اخذ اسناد مالکیت تاکید کرد و گفت: طی یک سال گذشته، ۲۱۹۲ فقره سند مالکیت موقوفات به وسعت ۹۹۹۲ هکتار از اراضی موقوفات اخذ شده است. همچنین، ۱۳۶۵۴ سند اجاره موقوفات در همین دوره تنظیم و تجدید شده است.

او در تشریح عملکرد و دستاورد‌های این اداره کل، از کسب رتبه برتر کشوری توسط استان فارس در حوزه ثبتی موقوفات طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ خبر داد و همچنین به جایگاه همیشگی فارس در میان سه استان برتر کشور در زمینه موقوفات (همراه با تهران و خراسان رضوی) اشاره کرد.

موسوی با بیان اینکه استان فارس با داشتن بیش از ۱۴ هزار موقوفه و ۲۰۰ هزار رقبه (اعم از متصرفی و غیرمتصرفی)، دارای تعدد و پراکندگی بالای موقوفات است، اظهار داشت: هرچند از نظر درآمد ممکن است استان‌هایی مانند مشهد یا تهران از ما پیشی بگیرند، اما از نظر تعداد موقوفات و رقبات، فارس همواره در صدر قرار داشته است

او به نقش مهم این اداره کل در مدیریت مجموعه‌های درمانی وقفی در شیراز اشاره کرد و گفت: اداره اوقاف ناحیه پنج شیراز، تحت عنوان اداره دارو و درمان، مدیریت موقوفات بیمارستان‌های نمازی، خلیلی، پوستچی، امام رضا (ع)، شهید آیت‌الله مطهری و شوشتری را بر عهده دارد.

موسوی گفت: در یک سال گذشته، این اداره خدمات چشمگیری در حوزه درمانی از جمله کمک به ۱۵۰۰ نفر از نیازمندان جهت تهیه دارو، تامین هزینه‌های درمانی و تهیه عینک با معرفی از نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی و دفاتر امام جمعه؛ خرید دستگاه‌ها و تجهیزات تخصصی بیمارستانی به ارزش بیش از ۱۶ میلیارد و ۵۵۲ میلیون تومان در شش ماهه اول سال جاری و بهره‌مندی ۱۵۰۰ نفر از خدمات دریافت عینک رایگان که هزینه‌های آن از محل موقوفات درمانی تامین شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس به رویکرد جدید سازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در شش سال اخیر، اشاره کرد و افزود: تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان و دانش‌سلامت، پیشرفت‌های بسیار خوبی را به همراه داشته است.

موسوی از احداث بزرگترین مجتمع پرورشگاهی موقوفه خاورمیانه در شهر صدرا خبر داد. این مجتمع، با استفاده از محل نیت واقف خیراندیش حاج خلیل زارعی، در زمینی به وسعت ۵ هکتار و زیربنای ۴۰ هزار متر مربع با ظرفیت ۶۰۰ مددجو ساخته شده است.