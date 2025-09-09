کاپیتان تنیس روی میز ایران در مسابقات اسمش چین شرکت نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات تنیس روی میز اسمش چین ۱۵ روز دیگر برگزار می‌شود. در این مسابقات بازیکنان مطرح و با رنکینگ بالا در جدول اصلی و مقدماتی حضور دارند و با هم به رقابت می‌پردازند.

در لیست نفرات شرکت کننده نام نوشاد عالمیان نیست و این بازیکن در این مسابقه شرکت نمی‌کند.

عالمیان پیش از این هم از مسابقات اسمش آمریکا که تمام رقیبانش حضور داشتند، انصراف داده بود. مسابقات اسمش امتیاز بالایی در رنکینگ دارد، اما نوشاد در دو مسابقه غایب بوده است.

جمیل لطف‌الله نسبی سرمربی تیم ملی در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره‌ی علت نبودن نام نوشاد عالمیان در لیست بازیکنان شرکت کننده در مسابقات اسمش چین گفت: نوشاد دعوت‌نامه حضور در این مسابقات را گرفته بود، اما انصراف داد. او در مسابقات چک کرده بود و پس از آن به فرانسه رفت تا در مسابقات باشگاهی خود شرکت کند و این تداخل برنامه‌ها باعث شد اقدام برای گرفتن ویزا سخت باشد. البته حضور در مسابقات چک برای نوشاد خوب بود و باعث شد مدال و امتیاز خوبی بگیرد.

او در پاسخ به این پرسش که امکان گرفتن ویزا از طریق یک کشور دیگر وجود نداشت؟ گفت: خیر نمی‌شد و واقعا هماهنگ کردن سخت است و حتی برای گرفتن ویزای قهرمانی آسیای هند هم چالش داریم. 

سرمربی تیم ملی در پاسخ به این پرسش که بازیکنان تا قهرمانی آسیا قرار است در مسابقه بین المللی شرکت کنند یا خیر؟ بیان کرد: بنیامین فرجی در مسابقات ترکیه شرکت می‌کند. نوشاد و نیما با تیم‌های باشگاهی خود مسابقه دارند و سپس برای قهرمانی آسیا و بازی‌های کشور‌های اسلامی آماده می‌شوند.

