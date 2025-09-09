باشگاه خبرنگاران جوان به مناسبت میلاد پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی (ص) از شما عاشقان ائمه اطهار و امامان دعوت می کند تا از مراسم جشن خود فیلم و تصاویری را برای ما ارسال کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماه ربیع الاول از جمله ماه‌های پربرکت و پرخاطره برای ما شیعیان محسوب می‌شود و از جایگاه ویژه‌ای برای ما برخوردار است. چرا که در این ماه مناسبت‌های مذهبی خاص و مهمی مانند میلاد پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی (ص)، میلاد حضرت صادق (ع) و همچنین آغاز امامت پربرکت امام زمان (عج) قرار دارد. به همین مناسبت جشن‌ها و مراسم‌های ویژه‌ای در این ماه برگزار می‌شود.
به همین منظور در آستانه ولادت با سرسعادت پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی (ص) باشگاه خبرنگاران جوان از شما عاشقان ائمه اطهار و امامان دعوت می‌کند تا گوشه‌هایی از مراسم جشن خود را با ارسال فیلم (به صورت افقی و بدون لوگو) و تصاویر تهیه کنید و با ما به اشتراک بگذارید.

شماره تلفن ۰۹۳۰۳۰۰۱۹۴۷ را در گوشی همراه خود ذخیره و از طریق نرم افزار بله، ایتا، تلگرام، واتساپ و روبیکا تصاویر و فیلم‌های خود را برای ما ارسال کنید.
عکس‌ها و ویدئو‌های مربوط به رویداد‌های خبری و اتفاقات جالب پیرامون خود را برای انتشار در سایت و شبکه‌های اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان از طریق شناسه Shahrvandyjc@ (شماره ۰۹۳۰۳۰۰۱۹۴۷) یا از طریق صفحه صدای مردم برای ما ارسال کنید.
نکته مهم: هنگام عکاسی یا فیلم‌برداری، تلفن همراه خود را به صورت افقی بگیرید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

 

