در دور ششم مسابقات شطرنج گرند سوئیس سید محمد امین طباطبایی استاد بزرگ شطرنج ایران باید مقابل علیرضا فیروزجا از فرانسه به میدان برود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سه‌شنبه ۱۷ شهریور از ساعت ۱۵ به وقت محلی سه نماینده شطرنج از ایران در دور سوم رقابت‌های معتبر گرند سوئیس مقابل حریفان خود به میدان خواهند رفت.

در دور ششم پرهام مقصودلو استاد بزرگ شطرنج ایران که با ۴.۵ امتیاز به تنهایی در صدر جدول این رقابت‌ها قرار دارد روی میز یک باید به مصاف آرجون اریگیاسی از هند با ریتینگ ۲۷۷۱ برود.

سید محمد امین طباطبایی نیز که تا پایان دور پنجم با ۳.۵ امتیاز در رده چهاردهم قرار دارد باید در این دور روی میز چهار به مصاف علیرضا فیروزجا استاد بزرگ شطرنج که زیر پرچم فرانسه با ریتینگ ۲۷۵۴ بازی می‌کند، به میدان برود. فیروزجا که در دور دوم در رده دوم قرار داشت با شکست برابر پرهام مقصوnلو به رده‌های پایین سقوط کرد و اکنون در پایان دور پنجم در رده نهم قرار دارد.

این مسابقات از ۴ تا ۱۵ سپتامبر (۱۳ تا ۲۴ شهریور) در شهر سمرقند ازبکستان در حال برگزاری است و ایران در این مسابقات سه نماینده دارد. 

این رقابت‌ها در ۱۱ دور و در دو جدول برگزار می‌شود و قهرمان و نایب قهرمان آن، سهمیه حضور در رقابت‌های کاندیدا‌های شطرنج را کسب می‌کنند.

