باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه تلویزیونی «دنیای آوا» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مجید پایدار، با نگاهی تربیتی و پرورشی، تلاش دارد مفاهیم هوش هیجانی و مهارت‌های مدیریت احساسات را در قالبی نمایشی و جذاب به کودکان آموزش دهد. ماجراهای این مجموعه حول شخصیت «آوا»، دختری ۹ ساله، شکل می‌گیرد که در مدرسه با چالش‌های مختلفی روبه‌رو می‌شود. او در مسیر تجربه احساساتی چون شادی، غم، خشم، ترس و انزجار، می‌آموزد چگونه هیجانات خود را مدیریت کرده و مهارت‌های ارتباط مؤثر و رفع تعارض را بیاموزد.

در ادامه، گفت‌وگو با مجید پایدار را می‌خوانید:

ایده ساخت مجموعه از کجا آغاز شد؟

پس از موفقیت فیلم «آقای امیدوار» که درباره آسیب‌های تدریس سنتی در مدارس بود، تصمیم گرفتیم در حوزه کودک کاری تازه انجام دهیم. دغدغه شخصی من در آموزش و پرورش باعث شد به سراغ موضوع کنترل خشم برویم. در جلسات اتاق فکر، به این نتیجه رسیدیم که کنترل خشم زیرمجموعه‌ای از هوش هیجانی است. بنابراین، تمرکزمان را بر آموزش مدیریت احساسات به کودکان گذاشتیم.

چه مهارت‌هایی در این مجموعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند؟

بیشترین تمرکز ما روی کنترل خشم و غم بوده است. طبق مشاوره‌هایی که با کارشناسان آموزش و پرورش و بهزیستی داشتیم، این دو احساس در محیط مدرسه بسیار رایج هستند. کودک ممکن است به‌دلیل ننوشتن تکلیف یا تنبیه شدن، دچار غم یا خشم شود. آموزش مدیریت این احساسات می‌تواند به بهبود شرایط روانی و آموزشی کودکان کمک کند.

تفاوت «دنیای آوا» با سایر برنامه‌های کودک چیست؟

تفاوت اصلی در دو بخش است؛ اول، تمرکز محتوایی بر هوش هیجانی که در دیگر مجموعه‌ها کمتر دیده می‌شود. دوم، استفاده حرفه‌ای از جلوه‌های ویژه کامپیوتری (CGI) برای افزایش جذابیت بصری. تلاش کردیم تا اثر نهایی هم از نظر محتوا و هم از نظر فرم، چشم‌نواز و تأثیرگذار باشد.

پیام اصلی برنامه برای کودکان چیست؟

در طراحی تیتراژ، پیشنهاد دادم که ترانه‌ای با موتیف «من می‌تونم» ساخته شود. این جمله نماد پیام کلی برنامه است: کودک باید باور داشته باشد که می‌تواند احساساتش را مدیریت کند و با چالش‌های زندگی روبه‌رو شود. هدف ما تقویت مهارت حل مسئله و خودباوری در کودکان است.

نکته‌ای که به‌عنوان تهیه‌کننده لازم می‌دانید به آن اشاره کنید؟

تولید محتوای کودک پتانسیل بسیار بالایی دارد و می‌تواند خانواده‌ها را نیز درگیر کند. اما متأسفانه در استان‌ها، به‌جز تهران، مشکلات مالی جدی وجود دارد. ما تیم‌های متخصص و ایده‌های خوبی داریم، اما تأمین بودجه همیشه مانع اصلی بوده است. امیدوارم این مشکل حل شود تا بتوانیم آثار باکیفیت‌تری تولید کنیم.

مجموعه «دنیای آوا» در ۱۰ قسمت در مرکز صدا و سیمای استان فارس تولید شده و با بهره‌گیری از عناصر نمایشی، عروسکی و جلوه‌های ویژه، تلاش دارد آموزش مهارت‌های زندگی را به تجربه‌ای شیرین و ماندگار برای کودکان تبدیل کند. این مجموعه نه‌تنها برای کودکان، بلکه برای خانواده‌ها نیز فرصتی برای گفت‌وگو و همدلی فراهم می‌آورد.