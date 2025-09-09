مردان گلبالیست کشورمان از دیروز ۱۷ شهریور وارد اردوی آمادگی تیم ملی به میزبانی آذربایجان غربی- ارومیه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان، هشتمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی گلبال آقایان جهت اعزام به بازی‌های آسیا پاسفیک پاکستان، از هفدهم تا بیست و چهارم شهریور ماه در آذربایجان غربی- ارومیه برگزار می‌شود.

محمد پرنیا (ردبیل) -محمدمهدی نفیسی نسب (تهران) -محمد منصوری حسن آبادی (تهران) -علیرضا باقری بروانلو (خراسان رضوی) -علیرضا گودرزی (فارس) -محمدمهدی زارعی (قزوین) -مصطفی صادقی هیکوئی (مازندران) -میلاد سوری (همدان- تویسرکان) - نعمت اله سرافراز (همدان- تویسرکان) ملی پوشانی هستند که زیر نظر بهمن دوستی والا سرمربی و علیرضا شیبک به عنوان مربی و محمد کرم کولیوند به عنوان آنالیزور تیم ملی به تمرین می‌پردازند.

