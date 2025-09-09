باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی آخوندی کارشناس هواشناسی قزوین گفت: خروجی مدل‌های هواشناسی نشان دهنده وضعیت جوی نسبتا پایدار در سطح منطقه طی چند روز آینده است، اما با نفوذ زبانه‌های پرفشار و تغییر در جهت جریانات هوا، شاهد کاهش نسبی دما خواهیم بود.

آخوندی بیان کرد: همچنین وقوع پدیده مه و بارش‌های رگباری و پراکنده برای روز‌های پنجشنبه تا شنبه هفته آینده در ارتفاعات شمالی دور از انتظار نخواهد بود.

وی ادامه داد: به لحاظ دمایی نیز پیش‌بینی می‌شود امروز تغییرات خاصی نداشته باشیم، اما از روز پنجشنبه، روند کاهش دما در سطح منطقه را پیش رو خواهیم داشت.

آخوندی بیان کرد: در شبانه روز گذشته آوج با ۱۳ و آبیک با ۳۶ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین مناطق استان بودند.

کارشناس هواشناسی قزوین گفت: دمای هوای قزوین نیز طی این مدت ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان بود.

منبع: ایرنا