باشگاه خبرنگاران جوان - سعید نادری مدیرکل گمرکات قزوین گفت: عمدهترین کالاهای صادر شده از گمرک استان را شامل مواد شوینده، روغن پایه، میله مسی، شیشه و رزین آلکید برشمرد و یادآور شد: کالاهای یاد شده به کشورهای امارات، عراق، افغانستان، ترکیه و روسیه صادر شده است.
وی افزود: در بخش واردات به استان نیز طی این مدت قطعات منفصله کشنده، خودروی سواری، کمپرسور کولر خودرو، ماشینآلات صنایع غذایی و اسانسهای آرایشی و بهداشتی از کشورهای امارات، چین، ترکیه، روسیه و آلمان بوده است.
نادری در خصوص کالاهای ترخیص شده از گمرکات قزوین اظهار کرد: بیش از ۷۹ هزار تن کالا به ارزش ۴۷۱ میلیون دلار در این مدت از گمرکات قزوین ترخیص گردید.
این مسئول ادامه داد: مجموع درآمد گمرکات قزوین بیش از ۵۲ هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال از ابتدای سال تاکنون محاسبه شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۸۶ درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل گمرکات استان بیان کرد: گزارش صادرات و واردات کالاهای گمرکی قزوین نشان دهنده بهبود عملکرد این اداره کل و وضعیت اقتصادی استان در تامین نیاز تجارت خارجی و افزایش درآمدهای استان دارد و امیدواریم با همکاری سایر دستگاهها بتوانیم به پیشرفتهای روزافزونی برسیم.
منبع: ایرنا