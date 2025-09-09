مدیرکل گمرکات قزوین گفت: ۲۱۳ میلیون دلار کالا به وزن ۳۶۵ هزار تن از ابتدای سال جدید تاکنون از گمرک قزوین به کشور‌های خارجی صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید نادری مدیرکل گمرکات قزوین گفت: عمده‌ترین کالا‌های صادر شده از گمرک استان را شامل مواد شوینده، روغن پایه، میله مسی، شیشه و رزین آلکید برشمرد و یادآور شد: کالا‌های یاد شده به کشور‌های امارات، عراق، افغانستان، ترکیه و روسیه صادر شده است.

وی افزود: در بخش واردات به استان نیز طی این مدت قطعات منفصله کشنده، خودروی سواری، کمپرسور کولر خودرو، ماشین‌آلات صنایع غذایی و اسانس‌های آرایشی و بهداشتی از کشور‌های امارات، چین، ترکیه، روسیه و آلمان بوده است.

نادری در خصوص کالا‌های ترخیص شده از گمرکات قزوین اظهار کرد: بیش از ۷۹ هزار تن کالا به ارزش ۴۷۱ میلیون دلار در این مدت از گمرکات قزوین ترخیص گردید.

این مسئول ادامه داد: مجموع درآمد گمرکات قزوین بیش از ۵۲ هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال از ابتدای سال تاکنون محاسبه شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۸۶ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل گمرکات استان بیان کرد: گزارش صادرات و واردات کالا‌های گمرکی قزوین نشان دهنده بهبود عملکرد این اداره کل و وضعیت اقتصادی استان در تامین نیاز تجارت خارجی و افزایش درآمد‌های استان دارد و امیدواریم با همکاری سایر دستگاه‌ها بتوانیم به پیشرفت‌های روزافزونی برسیم.

منبع: ایرنا

برچسب ها: گمرک قزوین ، صدور کالا
خبرهای مرتبط
صادرات ۸۱۸ هزارتن کالا از طریق گمرک قزوین
عراق مقصد ۲۶ درصدی کالا‌های صادراتی قزوین
سرمایه گذاری ۱۷ کشور خارجی در صنایع قزوین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
برپایی نمایشگاه فصلی کتاب در سرای سعدالسلطنه قزوین
برگزاری جشن عاطفه‌ها در بیش از ۲ هزار پایگاه در استان قزوین
هوای قزوین تا ۶ درجه خنک می‌شود
صدور ۲۱۳ میلیون دلار کالا از گمرک قزوین