باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رادیو ارتش اسرائیل امروز سه‌شنبه گزارش داد که جسد یک سرباز ذخیره در خانه‌اش در شهر رحووت، واقع در جنوب تل‌آویو، پیدا شده است.

این رادیو افزود که ظن خودکشی این سرباز وجود دارد، به ویژه با توجه به افزایش موارد خودکشی در میان سربازان اسرائیلی، به‌خصوص نیرو‌های ذخیره، پس از بازگشت از نوار غزه.

بر اساس داده‌های رژیم تروریستی اسرائیل، از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۵ سرباز، از جمله دو افسر پلیس، اقدام به خودکشی کرده‌اند. این آمار از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا اوایل سپتامبر جاری، به بیش از ۵۷ نفر می‌رسد.

طبق آمار رسمی منتشر شده توسط ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، تعداد سربازان خودکشی‌کرده در سال ۲۰۲۳، ۱۷ نفر و در سال ۲۰۲۴، ۲۱ افسر و سرباز بوده است که این آمار، بالاترین تعداد ثبت‌شده از سال ۲۰۱۱ به شمار می‌رود.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت دو روز پیش گزارشی مفصل منتشر کرد که به افزایش موارد خودکشی در میان سربازان ارتش این رژیم تروریستی، به ویژه نیرو‌های ذخیره، در سایه ادامه جنگ نسل‌کشی علیه فلسطینیان در نوار غزه در حدود دو سال گذشته، می‌پردازد.

این روزنامه پدیده خودکشی را خطری بزرگ برای رژیم تروریستی اسرائیل دانست، با وجود اینکه ارتش این رژیم تروریستی از اهمیت آن کاسته و تلاش کرده است آن را به افزایش تعداد نیرو‌های ذخیره گردآوری شده از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ نسبت دهد.

داده‌هایی که توسط رسانه‌های صهیونیستی فاش شده است، نشان می‌دهد که بیش از ۱۰ هزار سرباز همچنان برای بحران‌های روانی و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) تحت درمان هستند، اما تنها به ۳۷۶۹ نفر از آنها به عنوان افرادی که با PTSD سازگار شده‌اند، خدمات درمانی تخصصی ارائه می‌شود.

منبع: الجزیره