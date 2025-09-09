وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، رضا خسروبیگی را به عنوان سرپرست دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حکم ابلاغی حسین سیمایی، خطاب به خسروبیگی آمده است:

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی» منصوب می‌شوید.

از جنابعالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید.

امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.

توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

رضا خسروبیگی متولد ۱۳۶۳، دارای دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی از دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیات علمی دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی با مرتبه دانشیاری است.

وی انتشار ۳۴ مقاله علمی و پژوهشی، تالیف و ترجمه ۳ جلد کتاب و سه طرح پژوهشی را در کارنامه علمی خود دارد.

از سوابق اجرایی خسروبیگی می‌توان به مدیر گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی شهری دانشگاه حکیم سبزواری، رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری و مدیر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی اشاره کرد.

وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه‌ای از تلاش‌های صادق خزل‌پور رئیس سابق دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

برچسب ها: رئیس دانشگاه ، دانشگاه سیدجمال
خبرهای مرتبط
مسعود تجریشی، سرپرست دانشگاه صنعتی شریف شد
تأیید رؤسای ۱۱ دانشگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی
تایید ۱۰ رئیس دانشگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لزوم ایمنی مادران باردار در برابر آبله‌مرغان/ اهمیت واکسیناسیون قبل از بارداری
ورزش زودهنگام پس از سکته مغزی به حفظ مهارت‌های فکری کمک می‌کند
آیفون ۱۷؛ نازک‌ترین گوشی اپل رونمایی شد
انتشار کارنامه آزمون دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۴
آخرین اخبار
آیفون ۱۷؛ نازک‌ترین گوشی اپل رونمایی شد
انتشار کارنامه آزمون دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۴
ورزش زودهنگام پس از سکته مغزی به حفظ مهارت‌های فکری کمک می‌کند
لزوم ایمنی مادران باردار در برابر آبله‌مرغان/ اهمیت واکسیناسیون قبل از بارداری
ثبت نام دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی
پرداخت فوق‌العاده ویژه به خدمتگزاران مدارس در دولت چهاردهم محقق شد
رونمایی ایسر از لپ‌تاپ بزرگ و سبک خود
روشی آسان و سرگرم‌کننده برای تسکین کمردرد بدون دارو
جهشی تاریخی در نجوم؛ کشف شواهدی از وجود سیاره‌ای شبیه به زمین
هشدار فوری به کاربران آیفون در مورد کلاهبرداری از حساب‌های بانکی آنها
تشخیص و درمان رایگان هپاتیت در کشور
درمانی جدید برای دیابت که ممکن است نیاز به تزریق انسولین را از بین ببرد
۴ محصول راهبردی دانش‌بنیان در صنعت پلیمر رونمایی شد
آزمون تاسیس شرکت‌های حمل‌و نقل بین‌المللی کالا ۲۷ شهریور برگزار می‌شود
ایران در آستانه تحول در امنیت غذایی با فناوری‌های نوین
اقتدار کشور در گرو حل مشکلات کشاورزی و امنیت غذایی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان است
انتشار پیش‌نویس ۲ سند برای دریافت نظرات نخبگان و اساتید دانشگاه
پایان آزمون و خطا در درمان فشار خون با کمک یک ابزار آنلاین
نسل جدید دارو‌های لاغری؛ امید درمان یا تهدید پنهان؟
وزیر علوم سرپرست دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی را منصوب کرد
مهلت انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۴ امشب به پایان می‌رسد