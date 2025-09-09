باشگاه خبرنگاران جوان - در حکم ابلاغی حسین سیمایی، خطاب به خسروبیگی آمده است:

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی» منصوب می‌شوید.

از جنابعالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید.

امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.

توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

رضا خسروبیگی متولد ۱۳۶۳، دارای دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی از دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیات علمی دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی با مرتبه دانشیاری است.

وی انتشار ۳۴ مقاله علمی و پژوهشی، تالیف و ترجمه ۳ جلد کتاب و سه طرح پژوهشی را در کارنامه علمی خود دارد.

از سوابق اجرایی خسروبیگی می‌توان به مدیر گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی شهری دانشگاه حکیم سبزواری، رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری و مدیر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی اشاره کرد.

وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه‌ای از تلاش‌های صادق خزل‌پور رئیس سابق دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.