فرمانده انتظامی شهرستان بابل از انهدام باند حرفه‌ای سارقان سیم کابل برق با ۳۸ فقره سرقت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ علی داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: در پی افزایش وقوع سرقت کابل و تجهیزات برق در سطح حوزه شهری و روستایی شهرستان بابل که باعث اخلال در شبکه برق رسانی و بروز خسارت فراوان به شرکت توزیع برق شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: با تلاش کارآگاهان و با انجام یک سری اقدامات فنی و اطلاعاتی و با توجه به شیوه و شگرد سارقان، سرنخ‌هایی از آنها به دست آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل در ادامه گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه یکی از سارقان را دستگیر و پس از اعتراف وی و معرفی همدست و مالخر، آنها نیز با هوشیاری و سرعت عمل پلیس در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

سرهنگ داداش تبار با اشاره به کشف ۷۰۰ کیلوگرم سیم برق فشارقوی سرقتی از مخفیگاه مالخر، افزود: متهمان در روند تحقیقات پلیسی و پس از رویارویی با ادله موجود به ۳۸ فقره سرقت سیم برق اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی بابل از تشکیل پرونده برای متهمان و تحویل آنان به مرجع قضائی خبر داد و افزود: برخورد با سارقان از اولویت‌های پلیس بوده و نقش همه دستگاه‌ها و مردم در کاهش و پیشگیری از سرقت در جامعه مهم و تعیین کننده است.

