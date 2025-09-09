باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بختیاری‌زاده با اشاره توزیع روزانه ۶۰ تن گوشت در بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران گفت: برنامه‌ریزی ما به‌اندازه مصرف میادین میوه‌وتره بار شهرداری تهران بوده و تأمین و عرضه به‌طور کامل انجام شده و به تمام ‌نیازها پاسخ می‌دهیم مگر اینکه در حین کار مانعی ایجاد شود.

وی با اشاره به سقف نیاز روزانه گوشت در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران افزود: روزانه ۶۰ تن گوشت به صورت مداوم و در غرف پروتئینی و قصابی‌ها با قیمت عادلانه توزیع می‌شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اشاره به اینکه قاچاق دام مولد باعث بروز بحران در بازار گوشت در کشور شده است، ادامه داد: در طول یک دهه اخیر دام داخلی با مسائل مختلفی روبه‌رو است. یکی از موضوعات مهم کاهش ظرفیت‌های مولدی کشور است. در سال‌های گذشته، به‌ویژه در اواخر دهه ۹۰ و اوایل ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، بحران جدی در صنعت دام رخ داد که باعث کاهش دام‌های مولد شد.

وی بیان کرد: این کاهش به‌سادگی جبران‌پذیر نیست و سال‌ها زمان می‌برد تا دوباره به نقطه مناسب برسیم. هنوز ظرفیت دام داخلی برای تأمین کامل نیاز کشور کافی نیست و دامپروران نیاز به حمایت جدی دارند.

بختیاری‌زاده با اشاره به اینکه وظیفه دولت حمایت از دامپروران است تا دوباره به خودکفایی در تولید دام برسیم؛ یادآور شد: در زمینه قاچاق دام هم، در سال‌های گذشته به دلیل تفاوت قیمت داخل و منطقه، قاچاق دام شدت گرفت و به صنعت دامپروری آسیب زد. بسیاری از دام‌ها از کشور خارج شدند و به‌ویژه صنعت دام سبک آسیب دید. رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی درست، حمایت‌های ویژه و سوبسیدهای هوشمند است تا نه تنها به خودکفایی برسیم، بلکه بتوانیم به ظرفیت صادراتی هم دست پیدا کنیم. اما متأسفانه صنعت دام مورد بی‌مهری قرار گرفته و ضربات سنگینی متحمل شده است.