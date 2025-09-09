عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: قطعی‌های مکرر برق و گاز در کارخانجات تولیدی، به‌ویژه در صنایع سیمان و بتن، باعث افزایش مقطعی و شدید قیمت‌ها شده و بازار سایر مصالح ساختمانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- مهدی حسینیان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اظهارداشت: پیش از این، تنها عامل اصلی نوسان قیمت مصالح، نرخ ارز بود. اما اکنون قطعی برق و گاز در کارخانجات، به‌ویژه در حوزه سیمان و بتن، موجب جهش‌های مقطعی و دو و نیم برابری قیمت‌ها شده است.

وی ادامه داد: در یکی از پروژه‌ها، هزینه هر متر مکعب بتن حدود یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، اما همزمان با قطعی برق کارخانه‌ها، این رقم به چهارمیلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. این افزایش به هیچ وجه ارتباطی با نرخ دلار نداشت و مستقیماً ناشی از محدودیت انرژی در صنایع بود.

حسینیان با اشاره به اثر دومینویی این افزایش‌ها در بازار گفت: وقتی سیمان و بتن بالا می‌رود، سایر مصالح مانند بلوک و سرامیک نیز متأثر می‌شوند. حتی اگر بخشی از افزایش بعداً تعدیل شود، قیمت‌ها هرگز به سطح قبلی بازنمی‌گردند و هزینه ساخت همچنان بالاتر از نقطه شروع باقی می‌ماند.

او ادامه داد: برخلاف آنچه تصور می‌شود، این افزایش‌ها هزینه کل ساخت‌وساز را به‌طور مستقیم دو و نیم برابر نمی‌کند، چراکه بسیاری از اقلام دیگر مانند میلگرد چنین رشدی ندارند. اما همین نوسانات در مصالح پایه، فشار سنگینی به پروژه‌ها وارد می‌کند

وی در ادامه به مشکل زمان‌بر بودن روند صدور جواز نیز پرداخت و گفت: پیش‌تر دریافت جواز ساختمانی حدود چهار ماه طول می‌کشید، اما اکنون نزدیک به یک سال زمان می‌برد. این تأخیر، قراردادهای مشارکت در ساخت را به خطر می‌اندازد و بسیاری از پرونده‌ها را به دادگاه می‌کشاند.

او نمونه‌ای از عملکرد مدیریت شهری را چنین توصیف کرد: با وجود اعلام یک‌ماهه بودن صدور جواز، در عمل تنها فیش پرداختی سریع‌تر دریافت می‌شود. برای مثال من دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کردم، اما جواز ۱۳ ماه بعد صادر شد.

حسینیان تأکید کرد: قطعی برق و گاز، چالشی است که نه تنها قیمت مصالح پایه را متأثر می‌کند، بلکه کل روند ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را با بی‌ثباتی مواجه ساخته است. سازندگان، مالکین و بازار مسکن همگی از این وضعیت متضرر می‌شوند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
نباید برق کارخونه های سیمان قطع بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
خخخخخخخخ
شرم بر شما
۰
۰
پاسخ دادن
Romania
ناشناس
۱۴:۴۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
خوب دنبال بهانه برای گرون کردن بودین
۰
۰
پاسخ دادن
