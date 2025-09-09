باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه کانادایی The Globe and Mail در گزارشی نسبت به نیات شوم آمریکا به همسایگان خود هشدار داده و نوشت: ماه گذشته، رسانه ملی دانمارک اتهاماتی را منتشر کرد مبنی بر اینکه دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا یک عملیات نفوذ پنهانی را برای تضعیف حاکمیت گرینلند اداره میکرده است.
این روزنامه افزود که اگر این گزارش صحت داشته باشد، نشاندهنده تغییر نقش تاریخی آمریکا از سنگر دموکراسی به یک شکارچی به سبک اقتدارگراست که برای ایجاد تفرقه علیه یک متحد ناتو تلاش میکند. حال، اگر واشنگتن مایل است این کار را با دانمارک انجام دهد، کاناداییها باید در ادامه منتظر چه چیزی باشند؟
بر اساس این گزارش این روزنامه کانادایی، سه مامور با ارتباطات نزدیک به دولت ترامپ به گرینلند سفر کردند تا فعالان جداییطلب را جذب و پرورش دهند و فهرستی برای ایجاد یک جنبش به منظور جدا کردن این قلمرو از کپنهاگ تهیه کنند.
وزیر امور خارجه دانمارک بلافاصله سفیر آمریکا را احضار کرد و این دخالت ادعایی را «غیرقابل قبول» خواند؛ این یک بیانیه دیپلماتیک با لحنی بسیار ملایم بود. چنین عملیاتی به طور ذاتی، به تار و پود اعتماد میان متحدان دموکراتیک آسیب میرساند. کرملین سالهاست که این روش را کامل کرده است: شناسایی یا ایجاد تفرقه، سپس فشار بر آنها با عملیاتهای اطلاعاتی و نفوذ تا زمانی که به نفع مسکو تجزیه شوند.
تمرکز وسواسگونه دونالد ترامپ بر گرینلند یک کنجکاوی گذرا نیست. در سال ۲۰۱۹، او پیشنهاد «خرید» آن را مطرح کرد؛ زمانی که به او یادآوری شد «گرینلند برای فروش نیست»، او یک سفر رسمی را با عصبانیت لغو کرد.
گرینلند در امتداد مسیرهای کشتیرانی استراتژیک مهم قطب شمال قرار دارد و منابع معدنی قابل توجهی را در خود جای داده است. تا دسامبر ۲۰۲۴، ترامپ «مالکیت و کنترل» این جزیره را «یک ضرورت مطلق» برای امنیت آمریکا میخواند. تا ماه مه ۲۰۲۵، او حتی استفاده از زور را رد نکرد و اعلام کرد: «ما به شدت به گرینلند نیاز داریم.» سفر پسرش با نشان تجاری «مگا» (MAGA) به شهر نووک، نشاندهنده یک کارزار واضح و هماهنگ برای تضعیف یک متحد بود.
گرینلندیها فریب نخوردند. یک نظرسنجی در ماه ژانویه نشان داد که ۸۵ درصد از آنها با تبدیل شدن به بخشی از آمریکا مخالف هستند، که این یک مانع محکم در برابر جاهطلبیهای ترامپ است و ممکن است همان چیزی باشد که عملیاتهای نفوذ پنهانی ادعایی را که دولت او متهم به مجوز دادن به آنهاست، به حرکت درآورده باشد.
The Globe and Mail در ادامه نوشت: چرا کاناداییها باید اهمیت بدهند؟ زیرا همین ابزارهای تحریک، اطلاعات نادرست و تقویت نارضایتیها میتوانند به راحتی در اینجا نیز به کار گرفته شوند. ترامپ به طور علنی در مورد تبدیل کانادا به پنجاه و یکمین ایالت آمریکا صحبت کرده است و شبکه او از فعالان تاثیرگذار همسو با مگا، از جمله تئوریپردازان توطئه با دنبالکنندگان آنلاین فراوان، پیشتر نشان دادهاند که مشتاق دامن زدن به شعلههای جداییطلبی هستند.
این روزنامه کانادایی اضافه کرد: اگر این کار به تحقیر اتاوا منجر شود و منافع مگا را پیش ببرد. رهبران یک گروه جداییطلب کنونی در آلبرتا فعالانه به دنبال جلب توجه در پایتخت آمریکا بودهاند و از گوشهای شنوا و خیالپردازی در مورد «تسهیلگری» آمریکا برای آرمان خود میبالند. چه مقامات دولت ترامپ چیزی ملموس ارائه داده باشند یا نه، پیام واضح است: انسجام کشور ما یک هدف وسوسهانگیز است.
The Globe and Mail در ادامه با متهم کردن چین و روسیه نوشت که در گذشته، چنین عملیاتهایی به دنبال تاثیرگذاری بر سیاست عمومی کانادا بودهاند، از تکذیب محدودیتهای چین علیه اقلیت اویغور تا ترویج روایتهای همسو با کرملین برای کاناداییهایی با میراث اوکراینی و بالتیک.
این روزنامه در ادامهی ادعاهای خود افزود: هدف همیشه یکسان است: تضعیف دموکراسی ما و سست کردن انسجام جامعهمان. جای تعجب نخواهد بود اگر کاخ سفیدی که شیفته جاهطلبیهای توسعهطلبانه است، روشهای مشابهی را برای اهداف خود به کار گیرد.
The Globe and Mail در ادامه چند راهکار پیشنهاد داده و نوشت: ما باید افشاگریهای مربوط به گرینلند را به عنوان یک نشانه هشدار واضح در نظر بگیریم. اتاوا باید در سه جبهه اقدام کند.
۱. اول، با کپنهاگ و نووک همکاری کند تا امنیت قطب شمال را تقویت کرده و اطلاعات مربوط به عملیاتهای نفوذ را پیش از آنکه گسترش یابند، به اشتراک بگذارند.
۲. دوم، کانادا باید دفاع داخلی خود را مستحکم کند. این شامل الزام به شفافیت برای تمام فعالیتهای سیاسی مرتبط با خارج از طریق یک ثبت شفافیت نفوذ خارجی؛ پاسخگو کردن پلتفرمهای رسانههای اجتماعی به دلیل کسب درآمد از خشم و امکانسازی جنگ اطلاعاتی خارجی با تصویب یک نسخه کانادایی از قانون خدمات دیجیتال اروپا و هماهنگی اجرای آن با متحدان اروپاییمان و سرمایهگذاری در رسانههای محلی مستقل در جوامعی است که بیشتر در برابر قطبیشدن آسیبپذیر هستند.
۳. سوم، دولت فدرال باید به طور واضح با کاناداییها درباره هزینههای قانون اساسی، اقتصادی و حاکمیتی جداییطلبی صحبت کند تا محرکین خارجی، چه در لفافه پرچم کرملین (روسیه) باشند و چه کلاه «مگا» (آمریکا) بر سر داشته باشند، بیاثر شوند.
روزنامه کانادایی در پایان اعلام کرد: تاکتیکهایی که ادعا میشود علیه گرینلند به کار رفتهاند، میتوانند به همین راحتی علیه ما نیز به کار گرفته شوند، با هدف قرار دادن نارضایتیهای منطقهای و سوءاستفاده از اختلافات سیاسی. ثبات، مرزها و ائتلافهای کانادا به مقاومت در برابر چنین تلاشهایی پیش از ریشهدار شدن آنها، صرفنظر از اینکه چه کسی پشت آنهاست، بستگی دارد. اگر در آمادهسازی یا پاسخگویی شکست بخوریم، خطر آن وجود دارد که خود را در برابر عملیاتهای نفوذی که برای تضعیف انسجام و فرسایش حاکمیت ما طراحی شدهاند، آسیبپذیر سازیم.
منبع: The Globe and Mail