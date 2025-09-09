رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: در سه ماه گذشته ۵۱۰ حادثه کوهستان در کشور به ثبت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بابک محمودی اعلام کرد: از ابتدای خرداد تا ۱۵ شهریور سال جاری در سطح کشور ۵۱۰ مورد حادثه کوهستان به ثبت رسیده است که طی آن ۷۴۱ نفر حادثه‌دیده شناسایی شدند.

وی افزود: از این تعداد، ۴۰۸ نفر دچار آسیب‌دیدگی بودند که ۲۷۲ نفر توسط نیرو‌های عملیاتی هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۶۳ نفر نیز در همان محل حادثه خدمات درمانی دریافت کردند.

به گفته بابک محمودی، در این مدت ۶۶۹ تیم عملیاتی شامل ۲۴۲۹ امدادگر و نجاتگر برای امدادرسانی در حوادث کوهستان به کار گرفته شدند که نشان‌دهنده حجم بالای عملیات و تلاش بی‌وقفه نجاتگران هلال‌احمر در مناطق کوهستانی کشور است.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی از سوی کوهنوردان و طبیعت‌گردان خاطرنشان کرد: استفاده از تجهیزات استاندارد، پرهیز از صعود‌های انفرادی، آگاهی از شرایط جوی و همراه داشتن وسایل ارتباطی مطمئن از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند در کاهش خطرات احتمالی مؤثر باشد.

محمودی یادآور شد: هلال‌احمر همواره در کنار مردم حضور دارد، اما پیشگیری و رعایت اصول ایمنی از سوی شهروندان می‌تواند نقش بسزایی در کاهش تعداد حوادث و خسارات ناشی از آن داشته باشد.

منبع: روابط عمومی سازمان امدادونجات