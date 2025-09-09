باشگاه خبرنگاران جوان ؛ دوره آموزش رودوزی‌های سنتی روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه به همت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان و با همکاری موسسه آموزشی مشق آفرینش و حضور بانوان روستای سایه‌خوش برگزار شد.

ساناز رمجی معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: هدف اصلی این دوره، توانمندسازی زنان منطقه زلزله‌زده و ایجاد زمینه‌های اشتغال پایدار از طریق آموزش هنرهای اصیل و بومی است.

او افزود: روستای سایه‌خوش به دلیل وقوع زلزله‌های اخیر نیازمند توجه ویژه در حوزه‌های معیشتی و اجتماعی است. ما تلاش کردیم با برگزاری این کارگاه آموزشی، ضمن ایجاد فضایی برای بازآفرینی نشاط اجتماعی، فرصتی برای توانمندسازی اقتصادی زنان منطقه نیز فراهم کنیم.

رمجی اظهار کرد: : رودوزی‌های سنتی یکی از ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی هرمزگان است که می‌تواند به‌عنوان منبع درآمدی پایدار برای زنان به‌ویژه در روستاها و مناطق آسیب‌دیده مورد توجه قرار گیرد و آموزش این هنرها نه‌تنها به حفظ میراث فرهنگی کمک می‌کند، بلکه زمینه فروش و صادرات محصولات را نیز فراهم می‌سازد.

معاون صنایع‌دستی با اشاره به برنامه‌های آتی این اداره‌کل خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان در نظر دارد با توسعه دوره‌های آموزشی مشابه در سایر نقاط استان، مسیر توانمندسازی بانوان هنرمند را هموارتر کرده و با حمایت از تولید و بازاریابی محصولات، صنایع‌دستی را به یکی از ارکان مهم اقتصاد محلی تبدیل کند.

منبع:روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان