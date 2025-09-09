کیفرخواست مرد جوانی که مادر خود را با ۸ ضربه چاقو به قتل رسانده بود، صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حوالی ساعت یک بامداد امروز جمعه بیست و پنجم آبان‌ماه سال ۱۴۰۳، مرگ مشکوک زن جوانی در بالای پشت‌بام خانه‌ای در محله پیروزی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، گزارش داده شد.

با اعلام این خبر تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به‌همراه قاضی محسن اختیاری؛ بازپرس ویژه قتل شعبه اول دادسرای امور جنایی، راهی محل حادثه شدند و جسد زنی حدوداً ۵۰ ساله را مشاهده کردند که براثر ۸ ضربه چاقو از ناحیه گردن به قتل رسیده بود؛ بررسی‌های اولیه هم نشان می‌داد که مقتول توسط پسرش قربانی این جنایت هولناک شده است.

بدین ترتیب پسر مقتول که در صحنه حاضر بود توسط کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، دستگیر شد و ماجرای جنایت را این‌طور توضیح داد: من متأهل هستم به‌همراه برادرم در این ساختمان زندگی می‌کنیم و مادر و ناپدری‌ام نیز در بالای پشت‌بام سکونت دارند.

مرد جنایتکار گفت: چند وقتی می‌شد که مادرم اصرار داشت از ساختمان بروم و خانه‌ای را اجاره کنم که همین موضوع باعث اختلاف میان ما شد، شب مشروبات الکلی مصرف کرده بودم که مادرم دوباره این بحث را پیش کشید، خیلی عصبانی شدم و در یک لحظه با ۸ چاقو او را به قتل رساندم.

رضایت اولیای دم و صدور کیفرخواست

در جریان سیرمراحل قانونی پرونده ادامه داشت تا اینکه اولیای‌دم به دادسرا رفتند و ضمن اعلام رضایت خود از قصاص نفس جان قاتل را بخشیدند.

با اتمام جلسات بازپرسی از متهم این پرونده، بازسازی صحنه جرم و تحقیقات تکمیلی، قاضی اختیاری از شعبه اول دادسرای جنایی، صدور قرار جلب به دادرسی را صادر کرد و کیفرخواست متهم مرد حوان به‌اتهام مباشرت در قتل عمدی از سوی دادسرای ناحیه ۲۷ (جرائم جنایی، ویژه قتل) صادر شد.

بدین ترتیب، متهم پرونده به‌زودی در دادگاه کیفری یک استان تهران از منظر جنبه عمومی جرم محاکمه خواهد شد.

منبع: تسنیم

برچسب ها: قتل مادر ، اخبار حوادث و انتظامی
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
از دستگاه محترم قضایی خواهشمندم پرونده تیراندازی تویسرکان که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ رخ داد را خارج از نوبت رسیدگی نمايد.
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
خاک برسراون اولیای دم تف به غیرت وشرفشون
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
کسیکه مادر خودشو بکشه یعنی انسان نیست حتی تو حیوانات هم این کار قفله
۱
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
حالا هرکه خواست جنایتی کند اول یا نشعه میشود یا مست تا در دادگها به دلیل نامتعادلی روانی در لحظه وقوع قتل هرجی به او نباشد
۰
۲۳
پاسخ دادن
