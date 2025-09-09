یک سایت یونانی در گزارشی به بررسی شکست تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان در تورنمنت کافا پرداخت و آن را یک شوک برای طارمی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان  - تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان روز دوشنبه ۱۷ شهریور در فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۵ به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان تیمور کاپادزه پایان یافت و شاگردان امیر قلعه‌نویی از کسب جام بازماندند.

سایت یونانی «gavros» گزارش داد که شب تلخی برای مهدی طارمی و تیم ملی ایران رقم خورد. گل شوک‌آور در آخرین دقیقه وقت اضافه (۱۲۰) باعث شد تا ایران برای دومین سال متوالی قهرمان این تورنمنت نشود.

از همان ابتدا بازی برای ایران دشوار بود، چرا که آریا یوسفی در دقیقه ۵ از زمین اخراج شد و ایران با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه داد. با این وجود، بازیکنان ایرانی تا پایان وقت قانونی با تمام توان تلاش کردند و دروازه خود را بسته نگه داشتند، اما در پایان وقت اضافه، علیجانف گل پیروزی ازبکستان را به ثمر رساند و جام به تیم میزبان رسید.

مهدی طارمی از دقیقه ۳۱ وارد زمین شد و با وجود نبرد‌های فراوان مقابل دفاعی سرسخت، نتوانست گل تغییر دهنده بازی را به ثمر برساند. طارمی که در سال ۲۰۲۳ ایران را به صدر جدول رسانده و با ۶ گل بهترین گلزن تورنمنت شده بود، امسال نیز قصد داشت موفقیت خود را تکرار کند، اما ناکامی باعث ناامیدی او شد.

اکنون طارمی به یونان بازمی‌گردد تا دوباره به جمع تیم باشگاهی‌اش، المپیاکوس، بپیوندد. مهاجم سرخ‌پوشان با خستگی و دل‌شکستگی از دست دادن جام به یونان بازمی‌گردد، اما با انگیزه‌ای بیشتر برای جبران ناکامی‌های تیم ملی و ارائه بهترین عملکرد خود در لیگ و مسابقات اروپایی آماده است.

چیه مثلا هر روز ر به ر از طارمی خبر میرید؟ فقط دل طارمی زخمی شد از باخت با ازبکا،؟
