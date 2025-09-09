مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از تولیدی شدن نهمین حلقه چاه فاز ۱۱ پارس جنوبی خبر داد و اعلام کرد: با راه‌اندازی این چاه، ظرفیت برداشت گاز از این فاز به بیش از ۲۲ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تورج دهقانی با اشاره به پایان موفق عملیات حفاری، مشبک‌کاری و اسیدکاری نهمین حلقه چاه در موقعیت اول فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: با اتصال چاه SPD11B-09 به سکوی بهره‌برداری و انجام تست‌های تکمیلی، روزانه بیش از ۲ میلیون متر مکعب گاز خام به ظرفیت برداشت این موقعیت اضافه شد.

وی برداشت گاز غنی در موقعیت SPD11B را پیش از بهره‌برداری از چاه نهم، روزانه ۷۲۰ میلیون فوت مکعب اعلام کرد و افزود: اکنون با ورود این چاه به مدار تولید، ظرفیت برداشت گاز غنی در فاز ۱۱ پارس جنوبی به حدود ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز (بیش از ۲۲ میلیون مترمکعب) رسیده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین مجموع برداشت تجمعی گاز غنی از فاز ۱۱ را تا پیش از آغاز دولت چهاردهم ۱۳۷ میلیارد فوت مکعب عنوان کرد و افزود: این رقم با حفاری چاه‌های جدید تا نیمه مرداد سال جاری حدود ۳ برابر افزایش یافته و به ۳۷۰ میلیارد فوت مکعب رسیده است.

دهقانی در پایان تأکید کرد: بهره‌برداری از این چاه، گامی در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای میدان مشترک پارس جنوبی و بهبود ناترازی انرژی کشور به شمار می‌رود.

منبع: شرکت نفت و گاز و پارس

برچسب ها: شرکت نفت و گاز پارس ، تولید نفت
تبادل نظر
