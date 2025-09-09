معاون فرماندار تهران از تأیید افزایش نرخ کرایه ۳۶.۸ درصدی سرویس مدارس از سوی فرمانداری تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید بشیری، معاون فرماندار تهران با اشاره به تأیید نرخ جدید سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: مصوبه نرخ کرایه سرویس مدارس در شورای شهر تهران تعیین و تصویب شد و به فرمانداری ارسال شد تا در هیات تطبیق بررسی و اعلام نظر شود. هیات تطبیق فرمانداری نیز این مصوبه را با توجه به فرصت محدود تا شروع مدارس به سرعت بررسی کرد و در نهایت برابر قوانین و مقررات افزایش ۳۶.۸ درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس بلامانع اعلام شد و به تأیید فرمانداری تهران رسید.

وی ادامه داد: عدد بالاتری برای تمامی نرخ‌ها شامل ضرایب، ورودی، پایه و خدمات مطرح نشد و در برخی نرخ‌ها از جمله برچسب سرویس مدارس نیز عدد نرخ کاهشی بود و در حال حاضر باید پس از تأیید فرمانداری، ساز و کار آن توسط شهرداری جهت ابلاغ و رسمیت بخشیدن به نرخ سرویس مدارس انجام شود.

معاون عمرانی فرمانداری تهران با تأکید بر استفاده اولیاء از سامانه سپند برای استفاده از سرویس مدارس گفت: یکی از تأکیدات ما این است که اولیاء از طریق ساز و کار قانونی سرویس مدارس اقدام کنند؛ چرا که تمهیداتی برای آن اندیشیده شده و صلاحیت‌های رانندگان به تأیید رسیده است. برنامه ریزی منسجمی در این حوزه صورت گرفته است تا سرویس ایمن و سالمی در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد.

وی با بیان این‌که جلساتی تحت عنوان ستاد استقبال از مهر در فرمانداری برگزار می‌شود، افزود: برنامه این ستاد این است که تمهیدات لازم برای بازگشایی مدارس را بیاندیشد؛ برای فضاسازی محیطی و مسائل ترافیکی پیرامون مدارس برنامه ریزی خاصی انجام شده است و شرکت کنترل ترافیک نیز به طور منسجم پایش‌های لازم را انجام داده و بناست که نقاط ترافیکی و گره‌های ترافیکی را برطرف کند.

بشیری با اشاره به ایمن سازی مدارس و مراکز آموزشی خاطرنشان کرد: اقدامات در این راستا حائز اهمیت است؛ برای مراکز آموزش عالی مکاتباتی انجام شده است و جلسه‌ای طی روز‌های آینده در سه سطح سازه و مقاوم‌سازی، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و حوزه ایمنی حریق برگزار می‌شود و باید برنامه‌ریزی‌ها و مسائل به نتیجه برسد. همه برنامه‌ریزی‌ها در جلسات مطرح شده است؛ آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و خیرین مدرسه ساز باید الزامات ایمنی را رعایت کنند و باید به سمت ایمن سازی تمام مدارس برویم.

منبع: ایسنا