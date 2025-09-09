حماس اعلام کرد آماده است تمامی اسیران اسرائیلی را آزاد کند، به شرطی که رژیم اسرائیل جنگ را کاملا متوقف کرده و به طور کامل از غزه عقب‌نشینی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمود طه، مسئول روابط رسانه‌ای حماس در لبنان، در مصاحبه‌ای درباره تهدیدات اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، و «توافق ویتکاف» صحبت و اشاره کرد که «این تهدیدات، بر ادامه تروریسم و جنایت او علیه مردم فلسطین در برابر دیدگان جهان تاکید دارد.»

طه تاکید کرد که «عملیات قدس در چارچوب پاسخ طبیعی، واقعی و مشروع مردم فلسطین و به مثابه پیامی برای نتانیاهو و کابینه‌اش است مبنی بر اینکه این حملات بدون مجازات نخواهند ماند.»

طه بر «همکاری مثبت و منعطف جنبش حماس و گروه‌های مقاومت فلسطین با میانجی‌گران» تاکید کرد و گفت: «پیشنهاد اخیر پذیرفته شد، اما نتانیاهو تا این لحظه پاسخی نداده است و این نشان می‌دهد که او علاقه‌ای به دستیابی به توافق و توقف جنگ ندارد.» این مقام حماس خاطرنشان کرد که «جامعه بین‌المللی با عدم فشار جدی بر رژیم اسرائیل مسئول است و نباید سکوت کند.»

او فاش کرد: «جنبش حماس هیچ مانعی برای آزادی یک‌باره تمامی اسیران اسرائیلی ندارد، اما این امر مستلزم شرایط و تضمین‌هایی از سوی جامعه بین‌المللی، دولت آمریکا و میانجی‌گران است مبنی بر اینکه اسرائیل جنگ خود را در نوار غزه از سر نگیرد و آن را به طور کامل متوقف کند. همچنین عقب‌نشینی کامل و جامع از نوار غزه، علاوه بر ورود کمک‌ها، رفع محاصره و بازسازی، از شروط ما است.»

طه افزود: «هیچ مانعی برای تشکیل یک کمیته مدنی مستقل برای اداره امور نوار غزه در مرحله آینده وجود ندارد.»

طه عملیات اسرائیل را «نه تنها پاسخی به عملیات هفتم اکتبر، بلکه تلاشی برای پایان دادن به آرمان فلسطین» دانست و خواستار «موضع واحد عربی در حمایت از آرمان فلسطین» شد.

او گفت: «ما فقط کمک‌های غذایی نمی‌خواهیم، بلکه خواستار موضعی شجاعانه از دولت‌های عربی و اسلامی هستیم.» و در پایان پرسید: «چرا تا این لحظه، سفارتخانه‌های اسرائیل در پایتخت‌های عربی وجود دارند و همکاری‌های تجاری، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و نظامی با اسرائیل ادامه دارد؟»

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: جنگ غزه ، اسرای جنگی
خبرهای مرتبط
کاتس تهدید کرد غزه را با خاک یکسان می کند
اقدامات سادیسمی نتانیاهو؛ او به تخریب ۵۰ برج بلندغزه در ۲ روز افتخار می‌کند
در باشگاه خبرنگاران جوان می‌خوانید؛
سانسور غزه: گوگل در خدمت پروپاگاندای رژیم صهیونیستی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک کشتی کاروان آزادی در سواحل تونس
کره جنوبی پیش‌نویس قطعنامه لغو دائمی تحریم‌های ایران را نهایی کرد
پایان همکاری آمریکا با اروپا درباره اطلاعات نادرست درخصوص ایران و روسیه
دیوار سرخ ابوظبی و ریاض: هشداری که خواب تل‌آویو را آشوب می‌کند
اکسیوس:ترامپ طراحی برنامه مدیریت غزه پس از جنگ را به دامادش محول کرد
سانسور غزه: گوگل در خدمت پروپاگاندای رژیم صهیونیستی
سازمان ملل: ۸۰ درصد نوار غزه تحت دستورات اسرائیل برای آوارگی است
سفر قریب‌الوقوع هیات عراقی به مسکو برای توافق هسته‌ای
کره‌شمالی موتور سوخت جامد موشک‌های قاره‌پیما آزمایش کرد
سقوط دولت فرانسه؛ ضربه به رهبری اروپایی مکرون و ابتکارات بین‌المللی از اوکراین تا ایران
آخرین اخبار
ترس کانادا: توطئه ترامپ برای گرینلند ممکن است در اتاوا هم اجرا شود
جسد یک نظامی دیگر اسرائیلی در خانه‌اش پیدا شد
فیلیپین خرید جنگنده F-۱۶ را به دلیل محدودیت بودجه متوقف کرد
درخواست لیسبون از پکن: میانجیگری برای صلح در اوکراین
هشدار جدی روسیه درباره محدودیت‌های دیپلماتیک اروپا
اقدامات سادیسمی نتانیاهو؛ او به تخریب ۵۰ برج بلندغزه در ۲ روز افتخار می‌کند
آلبانیزه خواستار حفاظت فوری از ناوگان کمک‌رسان غزه شد
لنگر یک کشتی عامل قطع کابل‌های اینترنت در دریای سرخ
اتهام زنی عفو بین الملل به پاکستان درباره جاسوسی از مردمش
افزایش قیمت نفت درپی نگرانی در مورد عرضه روسیه
اخراج پناهجویان افغانستانی؛ پاکستان ۵۱ خانواده را مستثنی کرد
کاهش تجارت آنکارا و کابل در نیمه نخست ۲۰۲۵
نمایشگاه خوشنویسی اسلامی در کابل به همت رایزنی فرهنگی ایران
طلای جهانی از مرز ۳۶۵۰ دلار گذشت
کاتس تهدید کرد غزه را با خاک یکسان می کند
سقوط دولت فرانسه؛ ضربه به رهبری اروپایی مکرون و ابتکارات بین‌المللی از اوکراین تا ایران
احتمال دیدار الجولانی با ترامپ در نیویورک
اوکراین زنان آمریکای لاتین را برای جنگ جذب می‌کند
اولین ارزیابی سازمان ملل؛ ویرانی ۵ هزار خانه در افغانستان
فروپاشی دولت فرانسه: شرط‌بندی بر سر انتخاب نخست‌وزیر بعدی پس از برکناری بایرو
سفر قریب‌الوقوع هیات عراقی به مسکو برای توافق هسته‌ای
حمله مجدد اسرائیل به سوریه؛ دمشق خواستار اقدام قاطع جهانی شد
ادعای اردوغان درباره ایستادن کنار غزه با تمام قوا
پایان همکاری آمریکا با اروپا درباره اطلاعات نادرست درخصوص ایران و روسیه
تأکید علما در سومین همایش وحدت اسلامی: اقتدار امت از مسیر وحدت می‌گذرد + فیلم
مادورو: تنشی با آمریکا نداریم، این یک تجاوز است
بحران دفاع هوایی اوکراین؛ کاهش کمک‌های آمریکا در اوج حملات روسیه
ادعای تونس درباره عدم اصابت پهپاد به قایق ناوگان آزادی
کره جنوبی پیش‌نویس قطعنامه لغو دائمی تحریم‌های ایران را نهایی کرد
حمله هوایی اسرائیل به تدمر و لاذقیه سوریه