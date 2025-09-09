باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمود طه، مسئول روابط رسانهای حماس در لبنان، در مصاحبهای درباره تهدیدات اخیر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل، و «توافق ویتکاف» صحبت و اشاره کرد که «این تهدیدات، بر ادامه تروریسم و جنایت او علیه مردم فلسطین در برابر دیدگان جهان تاکید دارد.»
طه تاکید کرد که «عملیات قدس در چارچوب پاسخ طبیعی، واقعی و مشروع مردم فلسطین و به مثابه پیامی برای نتانیاهو و کابینهاش است مبنی بر اینکه این حملات بدون مجازات نخواهند ماند.»
طه بر «همکاری مثبت و منعطف جنبش حماس و گروههای مقاومت فلسطین با میانجیگران» تاکید کرد و گفت: «پیشنهاد اخیر پذیرفته شد، اما نتانیاهو تا این لحظه پاسخی نداده است و این نشان میدهد که او علاقهای به دستیابی به توافق و توقف جنگ ندارد.» این مقام حماس خاطرنشان کرد که «جامعه بینالمللی با عدم فشار جدی بر رژیم اسرائیل مسئول است و نباید سکوت کند.»
او فاش کرد: «جنبش حماس هیچ مانعی برای آزادی یکباره تمامی اسیران اسرائیلی ندارد، اما این امر مستلزم شرایط و تضمینهایی از سوی جامعه بینالمللی، دولت آمریکا و میانجیگران است مبنی بر اینکه اسرائیل جنگ خود را در نوار غزه از سر نگیرد و آن را به طور کامل متوقف کند. همچنین عقبنشینی کامل و جامع از نوار غزه، علاوه بر ورود کمکها، رفع محاصره و بازسازی، از شروط ما است.»
طه افزود: «هیچ مانعی برای تشکیل یک کمیته مدنی مستقل برای اداره امور نوار غزه در مرحله آینده وجود ندارد.»
طه عملیات اسرائیل را «نه تنها پاسخی به عملیات هفتم اکتبر، بلکه تلاشی برای پایان دادن به آرمان فلسطین» دانست و خواستار «موضع واحد عربی در حمایت از آرمان فلسطین» شد.
او گفت: «ما فقط کمکهای غذایی نمیخواهیم، بلکه خواستار موضعی شجاعانه از دولتهای عربی و اسلامی هستیم.» و در پایان پرسید: «چرا تا این لحظه، سفارتخانههای اسرائیل در پایتختهای عربی وجود دارند و همکاریهای تجاری، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و نظامی با اسرائیل ادامه دارد؟»
منبع: اسپوتنیک