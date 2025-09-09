باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نبرد مسلحانه روز دوشنبه در جنگل‌های منطقه کولگام در جنوب این قلمرو مورد مناقشه زمانی آغاز شد، که سربازان پس از دریافت یک خبر، اقدام به جست‌و‌جو برای یافتن شبه‌نظامیان مسلح کردند.

این درگیری به یک «تبادل آتش شدید» به مدت دو روز انجامید که به مرگ این افراد منجر شد. سپاه «چینار» ارتش هند در یک پیام شبکه‌های اجتماعی این موضوع را اعلام کرد.

این بیانیه افزود: «ارتش هند عمیق‌ترین تسلیت‌ها را اعلام می‌کند و با خانواده‌های داغدیده سربازان کشته شده ابراز همبستگی می‌کند.»

هویت شبه‌نظامیان در حال بررسی است.

کشمیر با اکثریت مسلمان، از زمان استقلال هند و پاکستان از حاکمیت بریتانیا در سال ۱۹۴۷ بین این دو کشور تقسیم شده است و هر دو ادعای مالکیت کامل بر این قلمرو را دارند.

گروه‌های شورشی از سال ۱۹۸۹ یک قیام مسلحانه علیه حاکمیت هند به راه انداخته‌اند که خواستار استقلال کشمیر یا الحاق آن به پاکستان هستند.

این درگیری ده‌ها هزار نفر، عمدتاً غیرنظامیان، را به کام مرگ کشانده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه