باشگاه خبرنگاران جوان - نماینده باشگاهی رولبال ایران به منظور شرکت در مسابقات بین‌المللی، به کشور عمان سفر کرد.

تیم باشگاهی اعزامی ایران را سینا صفی یاری، سینا تاجیک، سهیل بهرمانی، اوکتای نوید، امید داوری، رادین مجرین، سید محسن سید عاشور، علی دیانت، سلمان عربی، امیر محمد سهیلی بخش، محمد عسگری و امیر حسین فرخی تشکیل می‌دهند.

حسین خیری نیا، سام علیزاده و مرتضی بابائی نیا به عنوان کادرفنی و سرپرست تیم منصف را همراهی می‌کنند.

گفتنی است مسابقات از روز چهارشنبه هفته جاری در مسقط عمان آغاز و به مدت چهار روز هم ادامه خواهد داشت.

این در حالی است، که هشت تیم باشگاهی در این رویداد حضور دارند و در ۲ گروه چهار تیمی در مرمله مقدماتی با هم رقابت خواهند کرد تا در نهایت تیم های صعودکننده به مرحله نیمه نهایی مشخص شوند.