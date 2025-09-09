محل سکونت نخست وزیر نپال به آتش کشیده شد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0628\u0627 \u0634\u062f\u062a \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u0646\u067e\u0627\u0644\u060c \u0645\u0639\u062a\u0631\u0636\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0645\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0622\u062a\u0634 \u06a9\u0634\u06cc\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0