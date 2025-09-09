جناب‌خان در برنامه «۱۰۰۱» خواهش کرد بیمارستان سوختگی تاسیس شود، تا گامی در جهت اتمام این پروژه درمانی برداشته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در یکی از برنامه‌های «۱۰۰۱» جناب‌خان در گفت‌و‌گو با دکتر مصطفی ده‌مرده‌ای به مشکلات بیماران سوانح سوختگی و خانواده‌هایشان در درمان اشاره کرد و در ادامه ۳ درخواست از شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد.

جناب‌خان با اشاره به اهمیت ثبت روز ملی پیشگیری از سوختگی در تقویم رسمی کشور، از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست تا به این مورد رسیدگی کند.

در این برنامه روز اول دی ماه برای این نام گذاری پیشنهاد شد؛ زیرا زمستان فصلی است که  بیشترین اتفاقات سوختگی در کشور رخ می‌دهد.

همچنین با توجه به اهمیت بحث آموزش، جناب‌خان، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش را خطاب قرار داد و از این وزیر دولت خواست این مسئله لحاظ شود و از کودکی آموزش‌های لازم مدارس بیان شود تا بتوان از برخی مسائل پیشگیری کرد. 

جناب‌خان با اشاره به دغدغه‌ها و فعالیت‌های وزیر بهداشت، گفت که این بار مسعود پزشکیان را به عنوان یک پزشک و رئیس جمهور کشور مخاطب قرار می‌دهد.

او از پزشکیان درخواست کرد که در تامین هزینه‌های ساخت بیمارستان تخصصی سوختگی مساعدت کند.

جنابخان خواهش کرد ویدئوی درخواستش در جلسه هیئت دولت پخش شود و با همراهی همه به دست رییس جمهور برسد تا گامی در جهت اتمام این پروژه درمانی برداشته شود.

برچسب ها: جناب خان ، اقدامات درمانی ، بیمارستان سوختگی
خبرهای مرتبط
ویژه برنامه «۱۰۰۱» برای خوزستان
پخش فصل جدید برنامه «۱۰۰۱» با محسن کیایی و جناب‌خان در پاییز
چالش وزیر ارتباطات در لایه کردن توپ توسط جناب خان + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روایتی تازه از دهه ۴۰ با «حکایت کمال»
ویژه‌برنامه «سه به بعد» به مناسبت میلاد پیامبر در شبکه سه
چهارمین جایزه ادبی شهید سید علی اندرزگو برگزیدگان خود را شناخت
وحید ابوالحسنی پرچمدار گزارشگری بسکتبال است
بلیت سینما‌های کشور روز جمعه نیم‌بهاست
دیپلماسی فرهنگی بنیانی مستحکم برای روابط پایدار منطقه‌ای است
رادیو و پلیس؛ پیوندی راهبردی برای امنیت و فرهنگ‌سازی اجتماعی
حضور پررنگ نوجوانان و جوانان ترکمنی در روز هفتم جشنواره موسیقی جوان
برنامه جامع راهبردی ایران و ارمنستان می‌تواند برپایه فرهنگ و هنر شکل گیرد
آغاز پخش سریال «هانا» از شبکه فراتر
آخرین اخبار
۱۳۰۰ سینماگر خواستار تحریم موسسات همدست در نسل کشی اسرائیل شدند
گامی نو در آموزش هوش هیجانی به کودکان با «دنیای آوا» در شبکه دو
آغاز اکران فیلمی درباره شهدای غواص در «هنر و تجربه»
برنامه جامع راهبردی ایران و ارمنستان می‌تواند برپایه فرهنگ و هنر شکل گیرد
گوشه ارمنستان در کتابخانه ملی افتتاح شد
حضور پررنگ نوجوانان و جوانان ترکمنی در روز هفتم جشنواره موسیقی جوان
بلیت سینما‌های کشور روز جمعه نیم‌بهاست
آغاز پخش سریال «هانا» از شبکه فراتر
روایتی تازه از دهه ۴۰ با «حکایت کمال»
ویژه‌برنامه «سه به بعد» به مناسبت میلاد پیامبر در شبکه سه
رادیو و پلیس؛ پیوندی راهبردی برای امنیت و فرهنگ‌سازی اجتماعی
چهارمین جایزه ادبی شهید سید علی اندرزگو برگزیدگان خود را شناخت
وحید ابوالحسنی پرچمدار گزارشگری بسکتبال است
دیپلماسی فرهنگی بنیانی مستحکم برای روابط پایدار منطقه‌ای است
ثبت‌نام بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر از فردا
«میم مثل مادر» ادای دین ملاقلی‌پور به مادرش بود/ پس از هر سکانس پشت صحنه گریه می‌کرد
اجرای دقیق نیات واقفان، غایت اصلی سازمان اوقاف است/ برنامه اوقاف برای احیای بقاع متبرکه مهجور
برکناری نادره رضایی/ محمدمهدی احمدی معاون هنری وزیر فرهنگ شد
برپایی ضیافت «در وصف آن شمایل» در خانه هنرمندان ایران
«رویداد پیچینگ آی‌فیلم» پل ارتباطی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان فیلم کوتاه است
سری جدید خوش نمک همراه با ویژه برنامه ولادت پیامبر اسلام (ع)
وحدت عملی مسلمانان تنها راه خنثی‌سازی طرح‌های آمریکا و صهیونیسم/ صداوسیما می‌تواند بهترین مبلغ برای وحدت باشد
هزینه تولید تئاتر بالاست/ اهمیت حضور مخاطب مطالبه‌گر نسبت به مخاطب منفعل
تام کروز در شبکه نمایش «فراموشی» می‌گیرد