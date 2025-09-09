باشگاه خبرنگاران جوان - در یکی از برنامه‌های «۱۰۰۱» جناب‌خان در گفت‌و‌گو با دکتر مصطفی ده‌مرده‌ای به مشکلات بیماران سوانح سوختگی و خانواده‌هایشان در درمان اشاره کرد و در ادامه ۳ درخواست از شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد.

جناب‌خان با اشاره به اهمیت ثبت روز ملی پیشگیری از سوختگی در تقویم رسمی کشور، از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست تا به این مورد رسیدگی کند.

در این برنامه روز اول دی ماه برای این نام گذاری پیشنهاد شد؛ زیرا زمستان فصلی است که بیشترین اتفاقات سوختگی در کشور رخ می‌دهد.

همچنین با توجه به اهمیت بحث آموزش، جناب‌خان، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش را خطاب قرار داد و از این وزیر دولت خواست این مسئله لحاظ شود و از کودکی آموزش‌های لازم مدارس بیان شود تا بتوان از برخی مسائل پیشگیری کرد.

جناب‌خان با اشاره به دغدغه‌ها و فعالیت‌های وزیر بهداشت، گفت که این بار مسعود پزشکیان را به عنوان یک پزشک و رئیس جمهور کشور مخاطب قرار می‌دهد.

او از پزشکیان درخواست کرد که در تامین هزینه‌های ساخت بیمارستان تخصصی سوختگی مساعدت کند.

جنابخان خواهش کرد ویدئوی درخواستش در جلسه هیئت دولت پخش شود و با همراهی همه به دست رییس جمهور برسد تا گامی در جهت اتمام این پروژه درمانی برداشته شود.