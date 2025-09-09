باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه زنده «شبهای فوتبالی» امشب سهشنبه، ۱۸ شهریور از ساعت ۲۱، در ادامه پوشش رقابتهای مقدماتی جامملتهای آسیای زیر ۲۳ سال، دیدار بین دو تیم ایران و امارات را با گزارشگری سعید زلفی و به صورت زنده پخش خواهد کرد.
رقابتهای مقدماتی جام ملتهای آسیای زیر ۲۳ سال، از ۱۲ تا ۱۸ شهریورماه به میزبانی امارات برگزار شده است.
شبکه ورزش در ادامه پخش فوتبال مرحله مقدماتی جام جهانی اروپا ۲۰۲۶، امشب ۱۸ شهریور از ساعت ۲۲و ۱۵ دقیقه نیز دیدار بین دو تیم انگلیس و صربستان را به صورت مستقیم پخش میکند.
این دیدار نیز با گزارشگری سعید زلفی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش میشود.
دیدار تیمهای ملی فوتبال مجارستان و پرتغال نیز در چارچوب رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ اروپا، امشب ساعت ۲۲و ۱۵ دقیقه به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش میشود و میثم محمدزاده گزارش آن را بر عهده دارد.