تیم فوتبال امید ایران امشب در سومین دیدار از مرحله مقدماتی زیر ۲۳ سال آسیا از ساعت ۲۱ مقابل امارات بازی می‌کند و این دیدار به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه زنده «شب‌های فوتبالی» امشب سه‌شنبه، ۱۸ شهریور از ساعت ۲۱، در ادامه پوشش رقابت‌های مقدماتی جام‌ملت‌های آسیای زیر ۲۳ سال، دیدار بین دو تیم ایران و امارات را با گزارشگری سعید زلفی و به صورت زنده پخش خواهد کرد. 

رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیای زیر ۲۳ سال، از ۱۲ تا ۱۸ شهریورماه به میزبانی امارات برگزار شده است.

شبکه ورزش در ادامه پخش فوتبال مرحله مقدماتی جام جهانی اروپا ۲۰۲۶، امشب ۱۸ شهریور از ساعت ۲۲و ۱۵ دقیقه نیز دیدار بین دو تیم انگلیس و صربستان را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

این دیدار نیز با گزارشگری سعید زلفی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌شود.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال مجارستان و پرتغال نیز در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ اروپا، امشب ساعت ۲۲و ۱۵ دقیقه به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش می‌شود و میثم محمدزاده گزارش آن را بر عهده دارد.

برچسب ها: پخش زنده ، ایران و امارات ، جام جهانی
خبرهای مرتبط
توخل: ما در حال بهترشدن هستیم
صعود اروگوئه، پاراگوئه و کلمبیا به جام جهانی ۲۰۲۶
قلعه نویی ضعیف، داور ضعیف تر؛
«زنگ تفریح» عنوان ایران در پایان جام جهانی ۲۰۲۶
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روایتی تازه از دهه ۴۰ با «حکایت کمال»
ویژه‌برنامه «سه به بعد» به مناسبت میلاد پیامبر در شبکه سه
چهارمین جایزه ادبی شهید سید علی اندرزگو برگزیدگان خود را شناخت
وحید ابوالحسنی پرچمدار گزارشگری بسکتبال است
بلیت سینما‌های کشور روز جمعه نیم‌بهاست
دیپلماسی فرهنگی بنیانی مستحکم برای روابط پایدار منطقه‌ای است
رادیو و پلیس؛ پیوندی راهبردی برای امنیت و فرهنگ‌سازی اجتماعی
حضور پررنگ نوجوانان و جوانان ترکمنی در روز هفتم جشنواره موسیقی جوان
برنامه جامع راهبردی ایران و ارمنستان می‌تواند برپایه فرهنگ و هنر شکل گیرد
آغاز پخش سریال «هانا» از شبکه فراتر
آخرین اخبار
۱۳۰۰ سینماگر خواستار تحریم موسسات همدست در نسل کشی اسرائیل شدند
گامی نو در آموزش هوش هیجانی به کودکان با «دنیای آوا» در شبکه دو
آغاز اکران فیلمی درباره شهدای غواص در «هنر و تجربه»
برنامه جامع راهبردی ایران و ارمنستان می‌تواند برپایه فرهنگ و هنر شکل گیرد
گوشه ارمنستان در کتابخانه ملی افتتاح شد
حضور پررنگ نوجوانان و جوانان ترکمنی در روز هفتم جشنواره موسیقی جوان
بلیت سینما‌های کشور روز جمعه نیم‌بهاست
آغاز پخش سریال «هانا» از شبکه فراتر
روایتی تازه از دهه ۴۰ با «حکایت کمال»
ویژه‌برنامه «سه به بعد» به مناسبت میلاد پیامبر در شبکه سه
رادیو و پلیس؛ پیوندی راهبردی برای امنیت و فرهنگ‌سازی اجتماعی
چهارمین جایزه ادبی شهید سید علی اندرزگو برگزیدگان خود را شناخت
وحید ابوالحسنی پرچمدار گزارشگری بسکتبال است
دیپلماسی فرهنگی بنیانی مستحکم برای روابط پایدار منطقه‌ای است
ثبت‌نام بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر از فردا
«میم مثل مادر» ادای دین ملاقلی‌پور به مادرش بود/ پس از هر سکانس پشت صحنه گریه می‌کرد
اجرای دقیق نیات واقفان، غایت اصلی سازمان اوقاف است/ برنامه اوقاف برای احیای بقاع متبرکه مهجور
برکناری نادره رضایی/ محمدمهدی احمدی معاون هنری وزیر فرهنگ شد
برپایی ضیافت «در وصف آن شمایل» در خانه هنرمندان ایران
«رویداد پیچینگ آی‌فیلم» پل ارتباطی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان فیلم کوتاه است
سری جدید خوش نمک همراه با ویژه برنامه ولادت پیامبر اسلام (ع)
وحدت عملی مسلمانان تنها راه خنثی‌سازی طرح‌های آمریکا و صهیونیسم/ صداوسیما می‌تواند بهترین مبلغ برای وحدت باشد
هزینه تولید تئاتر بالاست/ اهمیت حضور مخاطب مطالبه‌گر نسبت به مخاطب منفعل
تام کروز در شبکه نمایش «فراموشی» می‌گیرد