۲۴ مدال رنگارنگ شامل ۷ طلا، ۴ نقره و ۱۳ برنز از آن دختران رزمی کار قمی در مسابقات کشوری کیوکوشین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-تیم دختران کیوکوشین ماتسوشیما استان قم توانست در مسابقات کشوری کاراته که با حضور ۱۴۰۰ کاراته‌کا از ۳۲ استان کشور به میزبانی تهران برگزار شد، درخشش کم‌نظیری داشته باشد.

نمایندگان استان قم با هدایت سرکار خانم پاخره، نماینده سبک کیوکوشین ماتسوشیما در استان و مربیگری خانم زهرا احمدی، موفق شدند با اعزام ۳۰ کاراته‌کا در مجموع ۲۴ مدال رنگارنگ شامل ۷ طلا، ۴ نقره و ۱۳ برنز به دست آورند.

این افتخارآفرینی بار دیگر توانمندی‌های بانوان ورزشکار قمی را در سطح ملی به نمایش گذاشت.

نمایندگان قم در این دوره از رقابت‌ها با نمایش قدرت، مهارت و تکنیک‌های برتر، یکی از پرمدال‌ترین تیم‌های حاضر در مسابقات بودند.

روسانا سبزی، ترنم گایینی، زهرا میرشاهی، زینب میرشاهی، زهرا جعفری، فاطمه احمدی و سوگند سلطانی موفق به کسب مدال خوشرنگ طلا شدند.

زهرا رئیس میرزا، محیا پهلوان حسینی، نازنین رقیه احمدی و ریحانه قاسمیان مدال‌های نقره نایب‌قهرمانی را به خود اختصاص دادند.

مدال‌های برنز از آن فاطمه حاج مظفری، هانیه شعبانی، زینب داوری، معصومه حسن‌زاده، محدثه جعفری، نرگس رضایی، نرگس بربری، نازنین آخوندی، محدثه انوری، مریم غلامی، فاطمه حسینی، زینب محمدی و هدیه رضایی شد.

با توجه به حضور پرشمار تیم‌ها از سراسر کشور، کسب ۲۴ مدال برای نمایندگان استان قم یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود. این دستاورد نه‌تنها جایگاه کاراته قم را در سطح ملی تثبیت کرد، بلکه نشان داد بانوان قمی می‌توانند در سبک‌های مختلف رزمی نیز بدرخشند. عملکرد درخشان این تیم موجب جلب توجه کارشناسان و علاقه‌مندان به کاراته در سطح کشور شد.

موفقیت ورزشکاران قمی در این مسابقات حاصل تلاش و برنامه‌ریزی دقیق کادر فنی است. سرکار خانم پاخره به‌عنوان نماینده سبک کیوکوشین ماتسوشیما در استان قم و سرمربی تیم، نقش کلیدی در آماده‌سازی ورزشکاران داشت. همچنین خانم زهرا احمدی به‌عنوان مربی، سهم قابل‌توجهی در ارتقای آمادگی جسمانی و روانی بازیکنان ایفا کرد.

کسب چنین موفقیتی در سطح ملی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه ورزش بانوان در قم ایجاد کند. حضور پرقدرت دختران کاراته‌کا در میادین کشوری، الگویی برای نسل جوان ورزشکاران استان خواهد بود و زمینه را برای سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه ورزش‌های رزمی فراهم می‌کند. کارشناسان معتقدند استمرار این روند می‌تواند به ارتقای جایگاه قم در ورزش کشور منجر شود.

موفقیت تیم دختران کیوکوشین ماتسوشیما استان قم در مسابقات کشوری کاراته با کسب ۲۴ مدال رنگارنگ، بار دیگر نام قم را در ورزش بانوان کشور مطرح کرد. این دستاورد حاصل تلاش شبانه‌روزی مربیان، برنامه‌ریزی دقیق و همت بالای ورزشکاران بود. بی‌تردید، حمایت از چنین استعداد‌هایی می‌تواند افتخارات بیشتری را برای استان و کشور رقم بزند.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم