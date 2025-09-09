باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون ۵۰ هزارتن تخم مرغ با ارزش ۵۰ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر می شود.

وی با بیان اینکه ماهانه ۱۰ هزارتن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر می شود، افزود: بیش از ۱۰ روز است که صادرات تخم مرغ به عمان از سر گرفته شده و ارسال تخم مرغ به طور منظم در حال انجام است.

کاشانی ادامه داد: طی ۲ سال قبل دولت عمان واردات تخم مرغ از ایران را ممنوع کرده بود و طی این مدت عمان تخم مرغ مورد نیاز بازارش را از هندوستان خریداری و تأمین می‌کرد که با رایزنی‌های انجام شده، صادرات تخم مرغ به این کشور مجدد از سرگرفته شد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن تولید روزانه تخم مرغ را ۳ هزار و ۷۰۰ تن اعلام کرد و گفت: بنابر آمار روزانه ۳ هزار و ۲۰۰ تا ۳ هزار و ۳۰۰ تن تخم مرغ مورد نیاز کشور است و مابقی به بازارهای هدف باید صادر شود.