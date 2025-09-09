برگزاری مراسم جشن ولادت با سعادت حضرت محمد(ص) در دانشگاه پیام نور شهرستان ماهدشت استان البرز سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه ولادت با سعادت پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) مراسم جشنی در دانشگاه پیام نور شهرستان ماهدشت استان البرز برگزار شد. این مراسم با اقامه نمازظهر وعصر به امامت حجت الاسلام دکترمحمدی نژاد ریاست دانشگاه پیام نور این شهرستان و به همت پایگاه بسیج دانشجویی و فرهنگی دانشگاه پیام نور ماهدشت صورت گرفت.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - البرز

